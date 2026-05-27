Pourquoi un neurologue peut prescrire 2000 mcg de vitamine B12 alors que les besoins officiels sont de 2,4 mcg ?

Découvrez pourquoi une patiente de 73 ans s'est vu prescrire une dose massive de vitamine B12 malgré des analyses normales, et les explications du Dr. Roach sur les causes médicales sous-jacentes.

Une femme de 73 ans pensait ressortir totalement rassurée de son bilan mémoire. Aucun signe de démence n'a été détecté. Pourtant, une recommandation de son neurologue va la déstabiliser : prendre 2 000 mcg de vitamine B12 chaque jour.

Et cela même alors qu'elle en prend déjà 100 mcg, soit plus de 4 000 % des besoins quotidiens affichés sur l'étiquette. En découvrant que la valeur quotidienne officielle de la vitamine B12 n'est que de 2,4 mcg, cette patiente s'interroge immédiatement sur la logique d'une dose aussi élevée. Dans sa chronique publiée par The Detroit News, le Dr. Roach répond précisément à cette inquiétude. Elle rappelle qu'une prescription médicale ne suit pas toujours les recommandations destinées au grand public.

Le Dr. Roach rappelle d'abord que 'la valeur quotidienne, qui remplace ce qu'on appelait autrefois l'apport quotidien recommandé (RDA), pour la vitamine B12 est de 2,4 mcg'. Il précise aussi : 'Il n'existe pas de valeur quotidienne plus élevée pour les personnes âgées.

' Ces besoins restent modestes car l'alimentation couvre généralement les apports nécessaires. Le médecin explique ainsi : 'On trouve facilement cette quantité dans presque tous les régimes alimentaires, sauf dans un régime végétalien strict. Les personnes suivant un régime végétalien devraient prendre un complément de vitamine B12.

' Dans le cas de cette patiente, le problème ne semble donc pas venir de son alimentation. Elle présente déjà une quantité de vitamines largement supérieure aux recommandations officielles. Le sujet devient alors médical plutôt que nutritionnel. Le Dr. Roach insiste sur un point souvent méconnu : 'Les valeurs quotidiennes ne sont pas inutiles, mais l'état médical d'une personne compte.

' Avec l'âge, certaines pathologies ou traitements réduisent fortement la capacité de l'organisme à absorber correctement la vitamine B12. Le médecin cite notamment la metformine, utilisée contre le diabète, ainsi que certains médicaments contre les reflux gastriques.

'Les médicaments, notamment la metformine et les inhibiteurs de la pompe à protons comme l'oméprazole, perturbent l'absorption, ce qui nécessite un apport plus élevé pour prévenir une carence. ' Le scénario le plus préoccupant reste l'anémie pernicieuse, une maladie auto-immune. Dans cette situation, le corps détruit progressivement les cellules responsables de la fabrication du facteur intrinsèque, indispensable à l'absorption de la vitamine B12.

'Avec cette maladie, l'organisme détruit les cellules qui fabriquent une protéine appelée facteur intrinsèque, sans laquelle le corps ne peut pas absorber efficacement la vitamine B12' résume le Dr Roach. Cette maladie peut provoquer des troubles neurologiques, des pertes de mémoire ou encore des symptômes psychiatriques, ce qui explique l'intervention d'un neurologue dans ce type de dossier.

'Les 2,4 mcg de vitamine B12 qui conviennent à la plupart des gens sont totalement insuffisants en cas d'anémie pernicieuse' précise l'expert. Quand les médecins soupçonnent une anémie pernicieuse ou un problème d'absorption sévère, les doses changent complètement d'échelle. Le Dr. Roach explique : 'Si votre neurologue ou votre oncologue soupçonne une anémie pernicieuse, il recommandera des doses orales de 1 000 à 2 000 mcg par jour, ou prescrira des injections de vitamine B12.

' L'objectif consiste à compenser les difficultés d'absorption en apportant une quantité suffisamment importante pour que l'organisme puisse tout de même récupérer une petite partie de la vitamine. Même lorsqu'une telle maladie ne se confirme finalement pas, ces doses restent surtout excessives plutôt que risquées. Le médecin précise : 'Si vous n'avez pas d'anémie pernicieuse, les 100 mcg présents dans vos vitamines sont déjà plus que suffisants, et 1 000 ou 2 000 mcg sont bien au-delà de vos besoins.

' Enfin, il rassure immédiatement sur la sécurité de ces prescriptions. 'Le risque lié à ces fortes doses de vitamine B12 est pratiquement nul, car votre corps élimine rapidement la quantité dont il n'a pas besoin' conclut-il. Ainsi, cette prescription apparemment excessive s'explique par la nécessité de contourner des problèmes d'absorption liés à l'âge, à des médicaments ou à des maladies auto-immunes, et non par une méconnaissance des besoins nutritionnels de base





doctissimo / 🏆 78. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vitamine B12 Anémie Pernicieuse Prescription Médicale Absorption Dr. Roach

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Vous n’êtes pas trop laxiste' : le message rassurant d’une psychologue aux parentsUne psychologue explique pourquoi de nombreux parents ne sont pas forcément trop laxistes avec leurs enfants.

Read more »

Le Renouveau de la Raie de Côté : L'Élégance Intemporelle au Festival de Cannes 2026Découvrez comment la raie de côté, emblématique des années 2000, revient en force sur les tapis rouges avec une touche de modernité, particulièrement flatteuse pour les femmes de plus de 40 ans.

Read more »

'Excellent thriller' : ce film de science-fiction avec Will Smith fait un carton plein dans le top 10 NetflixEt si l'on redécouvrait un des plus gros films de science-fiction des années 2000 ?

Read more »

Ce nouveau vélo électrique français à moins de 2000 euros a tout comprisC'est officiel : Vefaa étoffe sa gamme Bonjour avec une version d'entrée de gamme à 1 999 euros, baptisée Neo. Le constructeur lyonnais l'a dévoilée à l'oc

Read more »