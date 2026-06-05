Jimmy Mohamed explique pourquoi le crâne est comme une coquille d'œuf et nécessite une protection supplémentaire pour éviter les commotions cérébrales.

Jimmy Mohamed explique pourquoi porter un casque à vélo est indispensable. Le crâne est comme une coquille d'œuf et nécessite une protection supplémentaire pour éviter les commotions cérébrales.

Même lors de petits trajets ou en été, il est crucial de porter un casque pour se protéger contre les chocs. Les parents doivent rappeler à leurs enfants l'importance de porter un casque, peu importe la distance parcourue ou la température. Le casque agit comme une deuxième coquille qui protège l'intérieur du cerveau, évitant ainsi les fractures et les commotions cérébrales graves. Il est essentiel de se protéger contre les accidents, même lors de trajets courts ou en été





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