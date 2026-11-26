Une étude de l'Université de Navarre révèle que les foules tournent systématiquement à gauche, un phénomène émergent lié aux interactions sociales plutôt qu'à l'hémisphère cérébral.

Dans un contexte où la compréhension des flux humains devient cruciale pour l'urbanisme moderne, des chercheurs espagnols ont élucidé un mystère persistant de la physique humaine. Les équipes dirigées par Ángel Garcimartín Montero, Iker Zuriguel Ballaz et Iñaki Echeverría Huarte de la Universidad de Navarre ont démontré que les groupes de piétons adoptent une rotation systémique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette découverte, publiée suite à des observations initiales en 2020, remet en cause les explications purement biologiques ou architecturales de ce phénomène.

L'Origine Inattendue de la Découverte Collective

L'analyse commence avec une observation fortuite survenue pendant la pandémie de Covid-19, alors que les scientifiques étudiaient la manière dont les individus respectent les distances de sécurité dans des espaces clos. En visionnant les enregistrements vidéo des participants, les chercheurs de la Universidad de Navarre ont remarqué une régularité troublante : presque tous les sujets décrivaient des boucles dans la même direction, systématiquement à gauche. Ce comportement collectif, qualifié de cas d'école de " comportement émergent ", s'est révélé indépendant de la conscience des individus, chaque participant continuant sa trajectoire sans s'apercevoir de la tendance globale du groupe.

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Exclusion des Murs et de l'Hémisphère Cérébral

Pour déterminer les mécanismes sous-jacents, les chercheurs ont d'abord testé l'hypothèse d'un biais lié à la latéralisation cérébrale et à la présence de murs. Sachant que les droitiers tendent à tourner à gauche et les gauchers à droite, l'idée était de voir si la configuration de la pièce amplifiait ces préférences individuelles. Toutefois, même en réunissant des groupes composés exclusivement de gauchers ou de personnes tournant spontanément à droite, la rotation vers la gauche persistait invariablement. Cette première phase d'exclusion a prouvé que la forme de la pièce et la dominances hémisphérique ne sont pas les causes motrices de ce mouvement circulaire collectif.

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Validation en Plein Air et Impact des Interactions Sociales

Afin de confirmer l'absence d'influence architecturale, l'expérience a été transposée dans une cour d'école ouverte de 3 000 mètres carrés, entièrement dépourvue de murs ou de repères visuels limitant le mouvement. Plus d'une centaine d'adolescents ont été laissés libres de se déplacer, et le résultat a été sans appel : la rotation à gauche non seulement a persisté, mais elle est devenue encore plus marquée en l'absence de contraintes physiques. Cette observation solide a orienté la recherche vers la deuxième hypothèse majeure, celle des interactions directes entre les piétons. Lorsque deux personnes se croisent, elles s'écartent généralement du côté où l'on conduit dans leur culture, créant ainsi une dynamique de groupe qui oriente la foule globalement vers la gauche.

Comparaison Culturelle et Implications pour l'Urbanisme

Ce mécanisme interactionnel suggère que la culture de conduite locale influence directement la fluidité des foules à pied. Alors qu'en Espagne et en Europe continentale on se décale à droite pour laisser l'espace à gauche, générant un mouvement inverse des aiguilles d'une montre, les chercheurs prévoient d'observer des foules japonaises où la conduite se fait à gauche. Si l'hypothèse est vérifiée, les foules au Japon tourneraient dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces recherches offrent des perspectives concrètes pour concevoir des espaces publics plus fluides, en anticipant les croisements et les encombrements grâce à une meilleure compréhension de la physique des foules.