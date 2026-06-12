Pourquoi les tests en ligne ne permettent pas de diagnostiquer le TDAH

Alors que l'autodiagnostic du TDAH se propage sur les réseaux sociaux, un expert rappelle qu'aucun test sur internet ne peut se substituer à une évaluation médicale complète. Explications.

Vous pensez être TDAH ? Voici pourquoi il est impossible d'obtenir un diagnostic grâce aux tests en ligne Entre vidéos virales et tests en ligne promettant de détecter un TDAH en quelques clics, l'autodiagnostic du TDAH s'est banalisé sur internet et les réseaux sociaux .

À l'occasion de la Journée nationale de sensibilisation à ce trouble, le Pr Olivier Bonnot rappelle qu'aucun diagnostic fiable ne peut être posé sans évaluation médicale approfondie. Explications. Avec le Pr Olivier Bonnot, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Saclay. Si cette affirmation vous semble un peu simpliste et caricaturale, elle fait pourtant partie des phrases que l'on peut entendre sur les réseaux sociaux concernant le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.

Des internautes proposent aussi, dans de courtes vidéos, des tests en quelques questions assurant par exemple que si tu as au moins 7/10, c'est que tu es TDAH. Il suffit également de taper test TDAH sur les moteurs de recherche pour tomber sur des autoévaluations - souvent payantes - à faire en ligne, qui promettent de détecter un TDAH en quelques clics.

Ces contenus ludiques et accrocheurs soulèvent une réelle interrogation : peut-on vraiment identifier un TDAH simplement en répondant à quelques questions rapides sur Internet ? Le Pr Olivier Bonnot, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Saclay, est formel : aucun test en ligne ne peut délivrer un diagnostic fiable de TDAH.

Ce trouble, qui touche 5% des enfants et 3% des adultes, se caractérise notamment par la présence d'une triade de symptômes, à savoir : l'inattention, c'est-à-dire la tendance à détourner son attention d'une tâche ou d'une conversation au profit d'un autre élément, extérieur ou issu de ses propres pensées ; l'impulsivité, qui se caractérise par exemple par le fait de répondre rapidement à une question avant même qu'elle ne soit complètement posée ; l'hyperactivité, qu'elle soit physique (on bouge tout le temps) ou psychique (notre cerveau nous donne l'impression de ne jamais s'arrêter).

Si ces manifestations peuvent évoquer un TDAH, elles ne suffisent pas à elles seules pour conclure à un diagnostic, d'autant plus si celui-ci est posé seul, après avoir réalisé un test TDAH en ligne ou regardé une vidéo listant les différents symptômes. Un diagnostic fiable nécessite une évaluation médicale approfondie, incluant une analyse qualitative des signes cliniques.

Pour illustrer son propos, le Pr Olivier Bonnot donne l'exemple d'une personne qui a tendance à couper la parole aux autres, car ce comportement peut avoir des causes très différentes. Elle peut couper la parole parce qu'une idée lui traverse l'esprit et que cela lui paraît naturel de la partager ; car elle a des difficultés à tenir compte du contexte en raison d'un trouble du spectre de l'autisme ; à cause d'un tempérament anxieux qui la pousse à vouloir contrôler la conversation ; ou encore en raison d'un manque d'éducation aux règles de la communication.

Cela fait au moins quatre manières différentes - et il y en a bien d'autres - d'analyser un signe. Un médecin sait faire la différence parce qu'il discute avec son patient et donne une note qualitative aux signes. Cela signifie qu'il s'intéresse aux éléments développementaux : il examine à quel moment les symptômes sont apparus dans le développement de la personne.

Il s'intéresse aussi aux comorbidités possibles, c'est-à-dire à l'ensemble des causes qui pourraient expliquer les mêmes signes cliniques chez un patient. Quand vous avez des troubles du sommeil très importants et que vous ne dormez pas de la nuit, dans la journée, vous vous comportez comme un TDAH, mais c'est uniquement parce que vous luttez contre votre fatigue. Vous avez un trouble du sommeil, pas un TDAH.

En analysant de près le contenu de TikTok, nous avons constaté que 52% des vidéos sur le TDAH étaient inexactes, note Alice Carter, chercheuse à l'université d'East Anglia (Royaume-Uni), qui a dirigé ces travaux. S'il convient de faire preuve de prudence quant aux informations disponibles en ligne et sur les réseaux sociaux sur le TDAH, le Pr Olivier Bonnot précise cependant que certains contenus peuvent être utiles : Il y a des sites, des vidéos, des influenceurs qui parlent de leur TDAH de manière tout à fait intéressante, qui partagent leur quotidien, je n'ai rien contre ça.

Mais il faut rester vigilant : ce n'est pas parce que l'on présente un signe ou même plusieurs, que l'on a nécessairement un TDAH, parce qu'il faut prendre en compte les aspects développementaux, de diagnostic différentiel et les aspects qualitatifs des signes cliniques





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