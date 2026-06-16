Pourquoi les seniors semblent-ils plus attirés par les douceurs ? Décryptage des facteurs biologiques, émotionnels et hormonaux

Analyse des raisons pour lesquelles les personnes âgées manifestent parfois une envie accrue de sucre, en s'appuyant sur les points de vue de la diététicienne Pauline Pied et du médecin Arnaud Cocaul. Le texte explore les changements gustatifs, le rôle du microbiote, l'impact des hormones et la recherche de réconfort émotionnel.

Avec l'âge, beaucoup de personnes éprouvent une envie accrue de sucreries : carré de chocolat après le déjeuner, pâtisserie au goûter, dessert devenu quasi indispensable.

Cette impression conduit souvent à la croyance que les seniors seraient naturellement plus gourmands. Pourtant, les spécialistes s'accordent à nuancer ce constat. Pauline Pied, diététicienne‑nutritionniste, rappelle que le vieillissement entraîne des modifications sensorielles, notamment au niveau des papilles gustatives, mais que le goût sucré reste assez bien préservé. Elle précise que, dans son cabinet, elle ne remarque pas une augmentation généralisée de la consommation de sucre chez les personnes âgées.

"Le goût sucré demeure facile à percevoir, mais il est erroné de conclure qu'il devient automatiquement plus attractif avec l'âge", affirme‑elle, invitant à éviter les raccourcis simplistes. Les études scientifiques confirment que le vieillissement affecte davantage les saveurs amères ou salées, tandis que la perception du sucre reste relativement stable, même si elle peut être accompagnée d'un attrait pour des aliments riches en matières grasses.





Le médecin nutritionniste Arnaud Cocaul ajoute une nuance essentielle : ce ne sont pas tant les sucres purs qui attirent les personnes âgées, mais les produits combinant sucre et gras, comme les pâtisseries, le chocolat ou les biscuits. Ces aliments stimulent les circuits de récompense du cerveau, déclenchant la production de sérotonine et procurant un effet anxiolytique. Selon lui, le cerveau vieillissant réagit différemment aux émotions, favorisant ce que l'on peut appeler des "kilos émotionnels".

En outre, le microbiote intestinal, qui évolue avec le temps, pourrait rendre le corps plus sensible aux produits transformés, augmentant le sentiment de bien‑être immédiat, quasi comparable à une petite dose de drogue. Cette interaction entre microbiote et système nerveux expliquerait en partie pourquoi les seniors recherchent parfois des douceurs pour apaiser le stress ou la fatigue.



Les fluctuations hormonales constituent un troisième facteur explicatif.

Chez les femmes, la ménopause s'accompagne de variations hormonales générant du stress, de la fatigue et parfois des fringales sucrées. Pauline Pied souligne que ces cravings ne concernent pas toutes les femmes, mais qu'ils sont liés à des changements hormonaux plus qu'au vieillissement en soi. De même, l'andropause chez les hommes peut entraîner un besoin accru de douceurs. Ces déséquilibres hormonaux peuvent également favoriser une résistance à l'insuline et une prise de poids, deux éléments qui renforcent l'envie de sucre.

En conclusion, l'idée selon laquelle les seniors deviendraient automatiquement des becs sucrés est réductrice. Les envies de sucreries chez les personnes âgées résultent d'une confluence de facteurs biologiques (modifications gustatives, microbiote), émotionnels (recherche de réconfort, anxiété) et hormonaux (ménopause, andropause), qui varient largement d'un individu à l'autre. Loin d'une simple restriction alimentaire, une approche globale et personnalisée apparaît comme la meilleure stratégie pour gérer ces désirs sucrés





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