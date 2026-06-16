Pourquoi les matchs de la Coupe du monde 2026 commencent-ils souvent en retard ?

Une analyse des retards répétés lors des rencontres de la Coupe du monde 2026, avec des retards moyens de trois minutes et des pointes à près de six minutes. Les causes invoquées sont le nouveau protocole des hymnes, les obligations publicitaires et l'influence de la culture sportive américaine.

De nombreux matchs de la Coupe du monde 2026 ont commencé plus ou moins en retard depuis le début de la compétition. Or, une rencontre sportive commence habituellement à l'heure.

Quelle est l'explication ? Si vous avez déjà suivi plusieurs matchs de la Coupe du monde 2026, vous l'avez forcément remarqué : ils ne commencent pas tous à l'heure, loin de là ! Les retards sont compris entre 40 secondes et 6 minutes depuis le coup d'envoi de la compétition. La rédaction a fait les comptes : trois minutes de retard en moyenne sur les huit premières rencontres.

La palme du plus gros retard revient au match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, suivi par Qatar-Suisse (4 min 53) et Brésil-Maroc (4 min 27). Comment de tels retards sont-ils possibles dans une compétition à l'organisation habituellement millimétrée ? Il y a plusieurs explications. La première explication est le nouveau protocole des hymnes nationaux.

L'ensemble des joueurs des équipes, et plus seulement les titulaires, se rassemblent au centre du terrain. La FIFA a voulu en faire "un moment d'unité, de fierté et d'émotion".

Par ailleurs, d'immenses drapeaux des deux pays en lice sont déployés sur la pelouse. Il faut avoir le temps ensuite de quitter le terrain. Voir un match de football, c'est subir de nombreuses pauses publicitaires. Avant le match, après les hymnes, à la mi-temps, pendant les pauses fraîcheur.

Les espaces publicitaires des chaînes TV sont remplis, et pas question de ne pas diffuser un spot déjà payé par un annonceur. Pourtant, les diffuseurs sont informés des horaires à la seconde près. Dans la culture sportive américaine, une partie des événements commence en retard, surtout en NBA, quasiment jamais en NFL. Or, une partie des rencontres de la Coupe du monde 2026 ont lieu aux États-Unis...

Ce retard culturel influence donc le planning des matchs. En conclusion, ces retards récurrents sont le résultat d'un mélange de protocoles officiels allongés, d'obligations publicitaires strictes et d'influences culturelles locales, notamment américaines. La FIFA et les diffuseurs essaient de gérer ces contraintes, mais les téléspectateurs doivent s'attendre à des dérives horaires fréquentes pendant toute la durée de la compétition





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