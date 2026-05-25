Pourquoi les démangeaisons apparaissent-elles lors de la cicatrisation d'une plaie ?

Les démangeaisons sont un phénomène normal lors de la cicatrisation d'une plaie. Selon le Dr Gérald Kierzek, elles sont provoquées par le travail intense du corps pour reconstruire les tissus abîmés. La cicatrisation se déroule en plusieurs étapes et les démangeaisons apparaissent pendant cette réparation.

Cela démange ? Ce n’est rien, c’est que tu cicatrises. La phrase, souvent prononcée par des parents aux enfants qui multiplient les écorchures, est en réalité très juste : lorsqu’une plaie guérit, les démangeaisons sont fréquentes.

Parfois légères, parfois franchement agaçantes, elles font partie du processus normal de réparation de la peau. Mais pourquoi une blessure qui se referme provoque-t-elle cette envie irrépressible de se gratter ? Selon le Dr Gérald Kierzek, tout s’explique par le travail intense que réalise le corps pour reconstruire les tissus abîmés. Une peau ‘en chantier’ ‘La peau et les nerfs sont en train de se reconstruire, dans un contexte inflammatoire normal’, explique le médecin.

En clair, lorsqu’une plaie cicatrise, l’organisme enclenche plusieurs mécanismes biologiques complexes pour réparer les dégâts. À voir aussi douleur intercostale Douleur intercostale : symptômes et traitements Article Douleurs au bras gauche : causes et traitement La cicatrisation se déroule d’ailleurs en plusieurs étapes bien distinctes. C’est précisément pendant cette réparation que les démangeaisons apparaissent. Le rôle de l’histamine et des nerfs Pendant la cicatrisation, le corps libère plusieurs substances chimiques destinées à favoriser la réparation des tissus.

Parmi elles : l’histamine, bien connue pour son rôle dans les réactions allergiques.

‘Ces médiateurs stimulent les terminaisons nerveuses et peuvent provoquer des démangeaisons’, détaille le Dr Gérald Kierzek. Les fibres nerveuses elles-mêmes sont également en train de se régénérer. Or, cette repousse peut parfois rendre la zone particulièrement sensible. Résultat : le moindre frottement ou étirement de la peau déclenche une sensation de prurit, autrement dit une envie de se gratter.

À cela s’ajoute un autre phénomène très fréquent : la sécheresse cutanée. Une peau qui se referme devient souvent plus tendue et plus sèche, ce qui accentue encore les démangeaisons. Pourquoi il vaut mieux éviter de se gratter Même si le réflexe est tentant, gratter une plaie en cours de cicatrisation n’est toutefois pas une bonne idée.

‘Gratter peut retarder la réparation de la peau, rouvrir la blessure ou favoriser une infection’ souligne le médecin. Pour calmer les démangeaisons, le Dr Gérald Kierzek recommande plusieurs gestes simples. D’abord, continuer à nettoyer correctement la plaie selon les consignes médicales afin de limiter l’irritation. Puis hydrater la peau autour de la zone peut aussi aider lorsque la sécheresse accentue l’inconfort.

‘La sécheresse aggrave souvent le prurit’, rappelle le médecin. Autre conseil : au lieu de gratter, mieux vaut tapoter doucement la zone, appliquer un peu de froid localement pendant quelques minutes ou utiliser un pansement adapté si les frottements aggravent les démangeaisons. Lorsque la plaie est complètement refermée, certaines crèmes anti-démangeaisons peuvent également être proposées en pharmacie. Les signes qui doivent alerter Dans la majorité des cas, ces démangeaisons restent normales pendant plusieurs semaines, parfois même davantage sur certaines cicatrices.

Elles ne doivent pas vous inquiéter, sauf cas particulier.

‘Elles ne doivent pas être intenses au point d’empêcher de dormir ou de s’accompagner d’une aggravation visible de la plaie’, prévient le Dr Gérald Kierzek. Certains signes doivent tout de même pousser à consulter rapidement : Une plaie qui devient plus douloureuse ou qui suinte peut en effet signaler une infection nécessitant une prise en charge médicale. Mais au fond, ces démangeaisons sont souvent le signe que le corps fait son travail. Une peau qui gratte est généralement une peau qui se reconstruit





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