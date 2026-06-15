Pourquoi les couples montrent-ils leur amour sur les réseaux sociaux?

De nombreux couples préfèrent afficher leur amour sur les réseaux sociaux plutôt que de le crier sur les toits. Mais pourquoi ce besoin de montrer son couple aux yeux de tous, plutôt que de simplement vivre le moment à deux ? Nous avons posé la question à Amélie Boukhobza, psychologue clinicienne.

Dans le monde actuel, de nombreux couples préfèrent afficher leur amour sur les réseaux sociaux plutôt que de le crier sur les toits. Ils partagent leurs meilleurs moments à deux, sur la plage, au restaurant, avec des amis ou même en train de végéter à la maison.

Mais pourquoi ce besoin de montrer son couple aux yeux de tous, plutôt que de simplement vivre le moment à deux ? Nous avons posé la question à Amélie Boukhobza, psychologue clinicienne. Selon elle, cela peut être un effet vitrine, qui peut dire l'amour comme autre chose.

Cependant, elle souligne que pour beaucoup, les réseaux sociaux sont simplement devenus l'équivalent moderne de l'album photo familial. Dans ce contexte, montrer aussi sa relation amoureuse n'a rien d'étonnant.

Toutefois, la spécialiste refuse les conclusions hâtives et souligne que cela dépend beaucoup du contexte. Lorsque le compte est privé et principalement suivi par la famille et les proches, les réseaux sociaux peuvent simplement servir à partager des souvenirs ou à donner des nouvelles.

Cependant, la situation est différente lorsque les publications sont destinées à un large public. À partir du moment où la relation est exposée, elle cesse d'être uniquement vécue par les deux partenaires et devient aussi un objet regardé, commenté et parfois jugé par des milliers de personnes. Les motivations peuvent être multiples, allant de l'envie de partager son bonheur à celle de rendre son partenaire visible dans son quotidien.

Cependant, certaines études suggèrent que les couples qui publient le plus fréquemment des contenus romantiques ne sont pas nécessairement les plus satisfaits de leur relation. Pour Amélie Boukhobza, la vraie question est de savoir ce que devient la relation lorsque celle-ci est constamment exposée au regard des autres. Car le couple remplit aussi une fonction essentielle : celle d'un espace intime, protégé du regard extérieur. Selon elle, tout est donc une question de mesure.

Publier occasionnellement un souvenir ou un moment heureux n'a rien de problématique. En revanche, un signal d'alerte peut apparaître lorsque l'énergie consacrée à montrer le couple dépasse celle investie dans la relation elle-même





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