Pourquoi le procès de François Bernardini, ancien maire d'Istres, se tient à Paris et non à Marseille ?

Le procès de François Bernardini, ancien maire d'Istres, s'ouvre à Paris sous la direction du Parquet national financier (PNF). Le procureur Pascal Prache explique les raisons de ce choix, liées à la compétence du PNF et aux contraintes logistiques. Il évoque aussi la possibilité future de retransmission locale des audiences.

Le procès de François Bernardini , ancien maire d'Istres, s'est ouvert lundi 1er juin devant la 32e chambre du tribunal judiciaire de Paris . Cette affaire, instruite par le Parquet national financier ( PNF ), suscite des interrogations légitimes : pourquoi un procès concernant des faits commis dans les Bouches-du-Rhône, avec des prévenus tous issus de ce département, se tient-il à Paris plutôt qu'à Marseille ?

Le procureur du PNF, Pascal Prache, a apporté des éclaircissements lors d'un entretien. Selon lui, la raison première est la compétence du PNF, qui s'est saisi du dossier en raison de sa nature financière et de sa complexité. Ce n'est pas la Juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Marseille qui suit l'affaire, mais bien le PNF, dont le siège est à Paris. La loi attribue cette compétence exclusive au PNF pour les dossiers de grande délinquance financière.

Ainsi, il n'y a pas d'alternative géographique possible tant que le dossier reste sous la houlette de ce parquet. Outre la question juridique, des contraintes logistiques importantes entrent en jeu. Délocaliser une audience de plusieurs semaines supposerait de déplacer non seulement les magistrats du PNF, mais aussi les juges correctionnels appelés à siéger.

Pascal Prache a ironisé sur la difficulté d'obtenir une salle d'audience au tribunal de Marseille pendant trois semaines, en déclarant : "Si je dis à Nicolas Bessone : 'Vous nous prêtez une salle d'audience pendant trois semaines ?

', je ne suis pas bien sûr qu'on sera bien accueillis. " Les tribunaux sont en effet fortement sollicités, avec des salles réservées plusieurs mois à l'avance. Cette réalité rend la délocalisation peu réaliste à court terme.

Toutefois, le procureur a évoqué des pistes d'avenir, notamment grâce à des dispositifs expérimentés dans les territoires ultramarins. Par exemple, dans une affaire jugée à Paris concernant Mayotte, la décision du tribunal a pu être retransmise dans une salle d'audience locale grâce à une disposition du code de l'organisation judiciaire. L'idée, selon Pascal Prache, est de "permettre à nos concitoyens qui vivent là-bas d'assister à l'audience ou au moins au délibéré".

Cela répondrait à une demande de proximité et de transparence, surtout dans des affaires très médiatisées comme celle de François Bernardini. L'ancien maire d'Istres est poursuivi pour des faits de prise illégale d'intérêts, de favoritisme et de détournement de fonds publics, avec plusieurs anciens collaborateurs. Le procès doit durer jusqu'au 18 juin. En attendant, les prévenus et leurs avocats, dont Michel Pezet pour Bernardini, plaident la bonne foi.

Pezet a notamment déclaré : "Pour le moment, Monsieur Bernardini n'a rien fait", en attendant les débats sur le fond. Ce procès illustre les défis de la justice financière, entre spécialisation parisienne et nécessité de proximité avec les justiciables. Les réformes à venir pourraient améliorer la retransmission locale des audiences, mais leur mise en œuvre dépendra des moyens alloués aux tribunaux, déjà sous pression.

En tout état de cause, l'exemple de Mayotte montre que des solutions existent, même si leur généralisation prendra du temps





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