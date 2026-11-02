Pourquoi le chrysanthème est la fleur de la Toussaint depuis la Première Guerre mondiale

En 1919, Raymond Poincaré impose le chrysanthème pour fleurir les monuments aux morts. Ce choix symbolique lié à la Première Guerre mondiale a définitivement ancré cette fleur à la Toussaint dans les traditions françaises.

Le chrysanthème est devenu la fleur emblématique de la Toussaint en France suite aux décisions prises après la Première Guerre mondiale. Cette tradition récente remonte spécifiquement à 1919, lorsque le contexte historique a favorisé l'adoption de cette plante pour honorer les disparus. L'origine de ce rituel funéraire contemporain repose sur une initiative présidentielle précise et un choix botanique logique pour la période automnale.

Une initiative présidentielle de 1919

Le 11 novembre 1919, à l'occasion du premier anniversaire de l'armistice, le président de la République Raymond Poincaré a lancé une demande officielle. Il a exigé que tous les monuments aux morts de France soient fleuris. Cette directive visait à solenniser la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur. Le chrysanthème a été retenu pour l'occasion par les autorités compétentes. Il s'est alors associé aux morts et aux veuves de guerre. Avec le temps, cette pratique s'est généralisée. Elle s'est étendue à la fête des morts du 2 novembre. Les Français ont ensuite pris l'habitude de l'utiliser pour fleurir les tombes de leurs proches à la Toussaint.

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Des caractéristiques botaniques idéales

Le chrysanthème a été choisi pour plusieurs raisons pratiques et symboliques. Il fleurit justement à cette période de l'année. À ce moment-là, il déploie fièrement une floraison spectaculaire. Aleteia avance une deuxième raison importante. Le chrysanthème résiste aux basses températures. C'est un atout majeur pour une fleur exposée dehors en novembre. Avant le chrysanthème, on honorait les défunts avec des bougies. Jusqu'au XIXe siècle, des bougies étaient placées sur les tombes. Les chrysanthèmes d'automne ont peu à peu remplacé ces flammes.

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Origines asiatiques et introduction en France

Le chrysanthème vient d'Asie et possède une longue histoire culturelle. Il était cultivé de longue date en Chine. Il s'est ensuite diffusé au Japon. Il est devenu l'emblème du pays. Il est aussi le symbole de l'empereur. Son nom vient du grec ancien. Chrusos signifie or. Anthemis signifie fleur. L'expression désigne donc la fleur d'or. En France, un capitaine de la marine a joué un rôle clé. Pierre Blancard a été le premier à importer des boutures. Il les a rapportées en 1789. La fleur a ensuite connu un grand succès. Cela s'est produit à la Belle Époque. La mode du style japonais a porté la tendance. L'Art nouveau a également contribué à sa popularité.

Symbolique et impact économique récent

Le chrysanthème n'a pas la même signification partout. En Asie, il évoque le bonheur et l'amour. En France et en Belgique, il est associé à la mort. Au Japon, offrir des chrysanthèmes symbolise l'éternité. On jette même leurs pétales lors des mariages. En France, la tradition reste bien ancrée. Près de 4 millions de foyers ont acheté des plantes pour la Toussaint en 2023. Les chiffres montrent une forte consommation. Les données de 2023 indiquaient une progression notable. Les chiffres représentaient 60 % de ces achats selon Valhor. Cette étude a été réalisée pour l'interprofession de l'horticulture Valhor. Les informations sont citées par la Ville de Paris. La culture de cette fleur demeure un secteur économique important.