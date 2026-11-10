Pourparlers Ukraine-Russie à Abu Dhabi sous médiation américaine

Kiev et Moscou ont entamé à Abu Dhabi des pourparlers sous médiation américaine, Washington évoquant un nouveau cadre de sécurité incluant l'Europe.

Kiev et Moscou ont entamé mardi 10 novembre 2026 à Abu Dhabi des pourparlers de paix sous médiation américaine. Les discussions doivent reprendre mercredi 11 novembre au matin. Il s'agit de la première rencontre de ce type depuis février, et elle intervient dans un contexte où les deux camps cherchent à progresser vers un règlement du conflit.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé lors d'une conférence de presse tenue depuis Copenhague. Il s'est dit heureux de constater un changement d'approche de la part des médiateurs américains, qu'il a jugé constructif dans l'ensemble.

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Les discussions d'Abu Dhabi et la question des territoires

Les pourparlers d'Abu Dhabi réunissent les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Selon Volodymyr Zelensky, la question clé des territoires a été abordée mardi pendant ces échanges.

La journée de mercredi doit permettre d'aborder des mesures de désescalade, ainsi que des questions liées à l'énergie et à la mer Noire. Volodymyr Zelensky a indiqué que ces thèmes figurent à l'ordre du jour de la deuxième journée de discussions.

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Volodymyr Zelensky a également évoqué des discussions en cours pour un échange massif de prisonniers de guerre avec Moscou. Il a précisé que ce dossier, qui concerne près de 1 000 prisonniers, pourrait impliquer l'intervention d'émissaires américains.

Washington veut élargir le format aux Européens

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a qualifié les pourparlers de mardi de très productifs. Il a affirmé que l'objectif des États-Unis était d'élargir ce format aux Européens, à un moment donné.

Jared Kushner a plaidé pour un nouveau cadre de sécurité couvrant l'Ukraine, la Russie et l'Europe, afin d'assurer des décennies, voire des siècles, de paix. Européens et Américains ont soutenu, dans une déclaration commune, une architecture de sécurité européenne solide pour l'après-guerre, tout en insistant sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

Volodymyr Zelensky a estimé que les Européens devaient désigner ce mois-ci, et pas plus tard, un représentant dans les négociations. Il a affirmé que cette désignation leur permettrait d'obtenir un mandat.

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Les exigences de Moscou et les garanties réclamées par Kiev

Moscou exige le retrait des troupes ukrainiennes de la région de Donetsk, dans l'est du pays. Volodymyr Zelensky a répondu que Kiev aurait besoin de garanties de sécurité très spécifiques sur ce point.

Le président ukrainien a expliqué que l'Ukraine n'est pas prête à croire les déclarations de Vladimir Poutine et à accepter un accord sous pression. Une source au sein de la délégation russe a de son côté déclaré que le règlement de la guerre n'était qu'un élément d'un débat plus large sur l'architecture de sécurité du continent européen.

Le président américain Donald Trump a prédit la semaine dernière un très grand accord avec la Russie sur l'Ukraine, qui pourrait englober toute l'Europe. Jusqu'à présent, la Russie a cherché à écarter l'Europe des discussions, et la plupart des dirigeants européens n'ont eu que peu, voire aucun contact avec Vladimir Poutine depuis 2022.