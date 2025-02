Pourparlers Russie-États-Unis en Arabie Saoudite : Vers un Sommet Trump-Poutine et des Négociations sur l'Ukraine ?

Des discussions cruciales entre hauts responsables russes et américains sont prévues mardi 18 février en Arabie saoudite. L'objectif principal est de « rétablir » les relations américano-russes et d'explorer la possibilité de négociations sur la guerre en Ukraine, y compris un éventuel sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Cette initiative suscite des inquiétudes en Europe, qui craint d'être exclue des pourparlers et de voir l'Ukraine abandonnée.

Des discussions entre hauts responsables russes et américains, prévues mardi 18 février en Arabie saoudite, visent à « rétablir » les relations entre Moscou et Washington, notamment « de possibles négociations sur l’ Ukraine » ainsi qu’un éventuel sommet Trump-Poutine, a indiqué lundi 17 février le Kremlin. Cette information a été confirmée peu après par Washington.

La Russie souhaite discuter de la future architecture de la sécurité sur le continent européen, Moscou ayant réclamé notamment par le passé le retrait des forces de l’OTAN d’Europe orientale. Le Kremlin considère que son assaut contre l’Ukraine visait à repousser la menace existentielle que représente à ses yeux l’Alliance atlantique. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, doivent s’envoler lundi pour Riyad pour cette réunion, a indiqué aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Selon lui, cette rencontre « sera également consacrée à la préparation d’éventuelles négociations sur le règlement ukrainien et à l’organisation d’une rencontre entre les deux présidents », Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump. Le Moyen-Orient pourrait également être sur la table des pourparlers, a-t-il indiqué, alors que Russes et Américains rivalisent dans la région et que Moscou a vu ses alliés, Bachar al-Assad en Syrie, et l’Iran essuyer des échecs ces derniers mois. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio est de son côté arrivé lundi en Arabie saoudite. Le département d’État américain a fait savoir lundi qu’il sera accompagné du conseiller à la sécurité nationale du président américain, Mike Waltz et de l’envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Donald Trump a provoqué la stupeur en Europe en appelant la semaine dernière Vladimir Poutine, les deux dirigeants convenant de commencer « immédiatement » des négociations en vue de mettre fin à l’assaut russe contre l’Ukraine. Cette initiative fait craindre un abandon de l’Ukraine par les États-Unis, la manière dont Kiev participerait à ces négociations restant incertaine. Les Européens craignent d’être tenus à l’écart de ces pourparlers et se réunissent lundi à Paris avec l’objectif de définir une réponse commune pour la sécurité du Vieux continent





