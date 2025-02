Pour lutter contre le trafic, les députés Léaument et Mendes proposent la légalisation du cannabis

Deux députés, l'un de gauche et l'autre de la majorité présidentielle, proposent de légaliser la consommation de cannabis afin de contrer le trafic de drogue. Le rapport, présenté à la commission des lois, suscite des débats au sein du gouvernement, où des positions plus strictes prévalent.

Contre le trafic de drogue , les députés Antoine Léaument ( LFI ) et Ludovic Mendes ( EPR ) appellent à la légalisation du cannabis. Dans un rapport présenté à la commission des lois ce lundi 17 février, les deux députés, l’un de gauche, l’autre de la majorité présidentielle, proposent de légaliser la consommation du cannabis. Une position rejetée par une partie du camp présidentiel.

Ludovic Mendes (EPR) et Antoine Léaument (LFI) demandent la légalisation du cannabis dans un rapport rendu ce lundi 17 février. Après dix-sept mois d’un travail ralenti par la dissolution, le rapport voit enfin le jour : les deux députés Antoine Léaument (La France insoumise) et Ludovic Mendes (Ensemble pour la République) présentent leur rapport sur la lutte contre le trafic de stupéfiants à la commission des lois ce lundi 17 février. Les deux élus proposent une soixantaine de propositions, dont la légalisation et la dépénalisation du cannabis pour endiguer le trafic de drogue en France. « L’idée, c’est de faire en sorte de leur enlever des moyens financiers pour ne soient pas aussi puissants qu’ils ne le sont aujourd’hui. Plus ils seront faibles, plus la justice ou la police pourront mieux les attaquer », affirme Ludovic Mendes ce lundi sur RMC Découverte. « Quand on fume son cannabis ou qu’on prend son rail de coke, on est un peu responsable des règlements de comptes », estime Antoine Léaument. « On ne parle jamais de santé publique. Où est le ministère de la Santé sur ce sujet-là ? » « Les personnes qui sont en situation de dépendance, d’addiction, vont avoir moins de difficultés à aller voir des médecins que dans une situation où c’est interdit », estimait déjà Antoine Léaument le 1er avril 2024 sur France Info. Cette légalisation permettrait également à l’Etat de mieux encadrer les produits vendus. Le rapport propose la création d’une instance chargée d’attribuer des licences à des agriculteurs, des revendeurs ou des pharmacies spécialisées. Si le rapport prône une légalisation, il avance plusieurs limites à instaurer, notamment la culture d’un nombre encadré de plants de cannabis à domicile. Et au-delà de ce dernier, les deux rapporteurs s’intéressent également au trafic d’autres drogues, dont la cocaïne. Ludovic Mendes propose par exemple une amende forfaitaire entre 3 et 6 grammes pour la possession de 3 grammes de cocaïne et un passage devant un juge au-delà des 6 grammes, quand Antoine Léaument s’oppose à l’amende au-dessus des 3 grammes, toujours selon





