Poupette Kenza et son mari Allan Liehrmann seront jugés le 19 janvier 2027 à Rouen pour complicité d'extorsion et association de malfaiteurs.

L'influenceuse Poupette Kenza, dont le vrai nom est Kenza Benchrif, sera jugée le 19 janvier 2027 par le tribunal correctionnel de Rouen dans une affaire d' extorsion de fonds, a appris mardi l'Agence France-Presse de sources concordantes.

Mise en examen pour extorsion de fonds

Poupette Kenza et son mari, Allan Liehrmann, font tous deux l'objet d'une ordonnance de renvoi pour complicité de tentative d'extorsion et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, a indiqué à l'AFP le parquet de Rouen.

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Ce renvoi marque une étape cruciale dans la procédure engagée contre l'influenceuse et son époux, qui devront comparaître devant la justice correctionnelle dans environ seize mois.

Détails de l'enquête et déroulé des faits

Le journal Le Parisien rapporte que Poupette Kenza est accusée d'avoir engagé un homme de main pour récupérer de l'argent auprès de son ex-associée, qu'elle accuse de vol.

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L'affaire a été déclenchée par la plainte en février 2024 d'un couple qui a fait l'objet de diverses surveillances physiques, d'implantation de mini-caméras aux abords de leur domicile et d'installation d'une balise GPS placée sur leur véhicule.

Ce couple a également été physiquement menacé sous condition de remise d'une somme de 200 000 euros, comme l'a expliqué le parquet de Rouen.

Prise de position de la défense

Me Jérémy Kalfon, l'avocat de Poupette Kenza, a réagi à ces nouvelles en déclarant que c'est la marche normale de la procédure.

Me Jérémy Kalfon a ajouté que le juge d'instruction a renvoyé en des termes conformes aux réquisitions du parquet et conformes aux éléments présents dans le dossier.

Me Jérémy Kalfon estime que c'est une affaire qui agite énormément les réseaux sociaux, soulignant la dimension médiatique de ce procès.

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Réactions publiques et contexte juridique

Dans une interview au Parisien en mai 2025, Poupette Kenza, dont le compte Instagram affiche 1,6 million d'abonnés, avait dit regretter d'avoir mal agi.

Poupette Kenza avait reconnu avoir engagé un homme de main et avoir voulu se faire justice elle-même, reconnaissant ainsi sa responsabilité dans les événements.

Dans le cadre de cette affaire, Poupette Kenza avait été placée en détention provisoire en juillet 2024 avant d'être remise en liberté le 31 octobre 2024 et placée sous contrôle judiciaire.

Dossier connexe sur le travail dissimulé

Dans un autre dossier, Poupette Kenza doit comparaître avec Allan Liehrmann devant le tribunal correctionnel le 18 mars 2027 pour des faits de travail dissimulé, pratique commerciale trompeuse et emploi d'une personne étrangère en situation irrégulière, selon le parquet.

Ce second procès, distinct de l'affaire d'extorsion, ajoutera une couche supplémentaire de complexité juridique à la trajectoire judiciaire de l'influenceuse et de son mari, Allan Liehrmann.