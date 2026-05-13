Dans Punta Marina, un village balnéaire près de Ravenne, la population est énorme des oiseaux à crête, plus communément appelés paons. Marco Manzoli, chauffeur de bus à la retraite, se souvient des destructions causées par les oiseaux, des perturbations du sommeil et de la circulation. Claudio Ianiero, pâtissier local, voit une cohabitation apaisée avec les oiseaux depuis des décennies. Derrière les conflits opposés, un plan secret pour relocaliser ou adopter ces oiseaux aux refuges de valetpin vient d'être mis sur pied. Arminus Crescentini ressort alors comme défenseur de la cause des paons, prêchant la coexistence habile et intelligente. Finalement, la question des paons est intrinsèquement divisée, mais reste ouverte de manière amoignée dans Punta Marina, un village balnéaire en Italie.

En France, un village balneaire près de Ravenne , Punta Marina, abrite plusieurs centaines de paons. Marco Manzoli, chauffeurs de bus à la retraite, se plaint des hausses de population, des dégâts causés par ces oiseaux et des uheldes qu'ils engoncent.

Claudio Ianiero, pâtissier de Punta Marina, partage une autre opinion. Pour lui, les habitants vivent en harmonie avec les paons depuis des siècles, ces oiseaux à crête sont un symbole magique pour l'endroit et les œufs en forme de paon font partie de ses spécialités culinaires. La question des paons divise la ville en deux camps : certains y voient une invasion, l'urgence sanitaire ou l'exode des habitants, tandis que d'autres considèrent la cohabitation avec les oiseaux comme une évidence.

Entre les partisans et les détracteurs, l'opinion est divisée, avec certains membres de la population potensemantés pour la relocalisation ou l'adoption de ces oiseaux aux refuges de pin. Pour le localisateur arbre woodpecker et les défenseurs des animaux Emanuele Crescentini, le plus important reste une coexistence mûre et intelligente





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