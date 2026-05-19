The bizarre dolls representing the Chinese president, Xi Jinping and his Russian counterpart Vladimir Poutine were discovered by the news team during a visit to a well-known toy store in Moscow.

Des poupées à l’effigie de Xi Jinping et de Vladimir Poutine, ainsi qu’un déplacement de Poutine, ont été observés dans un magasin de Moscou, le 19 mai 2026.

Le président américain, chef d'État chinois, continue de cultiver son jardin, avec l'arrivée de son homologue russe, Vladimir Poutine, dans la soirée du 19 mai. Le lendemain matin aura lieu une rencontre entre anciennes connaissances : par le passé, Poutine et Xi se sont déjà rendu visite plus de 40 fois.

Mais le moment choisi pour ces nouvelles discussions bilatérales, alors que la gomme des roues de l'Air Force One est encore fraîche sur le tarmac de l'aéroport international de Pékin, n'a sans doute pas été laissé au hasard.

'Au vu du timing, il s'agit sans doute d'envoyer un signal clair à l'Occident : l'axe Pékin-Moscou reste solide. '. Le sujet principal de leurs échanges sera le projet de gazoduc Force de Sibérie 2, une infrastructure majeure destinée à alimenter la Chine en énergie depuis l'est de la Russie, qui permettra à Moscou d'atténuer la dépendance en énergiemsalient sur les prix et les volumes d'exportations.

La Chine et la Russie sont dans le même bateau, mais jusqu'à présent, les deux parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le prix et le volume des exportations. Pékin demande des tarifs très proches de ceux pratiqués sur le marché russe, lourdement subventionné. Dans le même temps, il existe des doutes quant à la pertinence d'un engagement sur le long terme.

Le Kremlin prépare le récit d'une fin de guerre 'acceptable' pour vendre la paix aux Russes à Düsseldorf, et l'économie russe dépend largement des exportations d' énergie vers le géant asiatique. Le déplacement de Poutine par les patrons Gazprom et Rosneft montre que les enjeux centraux de sa visite à Pékin seront l'énergie, l'argent et le financement d'une guerre où s'affichent les faiblesses de la Russie.

Washington et Moscou considèrent désormais la Chine comme indispensable pour assurer la stabilité, gérer les crises régionales et garantir la sécurité internationale, et Pékin est devenu le pilier du système internationa





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Poulet Kissing Dolls Of Xi Jinping And Vladimi Russia 19Th May 2026 China Russia Geopolitical Situation Relations Between Russia And China Relations Between USA And Russia Gazprom Rosneft Stability And Peace In Russia China And Russia Play Crucial Role In System O Political Situation In Ukraine Energy Crisis In Russia Due To Sanctions Europe-China Relationship

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