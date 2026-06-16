Les chaînes de fast-food spécialisées dans le poulet croustillant comme Tasty Crousty ou Master Poulet rencontrent un grand succès en France, mais elles s'approvisionnent largement à l'étranger, sacrifiant la filière locale. Une enquête sur les origines de la volaille servie et les pratiques d'élevage intensif en Europe.

Le poulet frit connaît un essor fulgurant en France, porté par des enseignes comme Tasty Crousty et Master Poulet , qui séduisent les jeunes consommateurs par leurs prix bas .

Ces nouvelles chaînes de fast-food proposent des bols de volaille croustillante à des tarifs attractifs, mais au détriment de la production locale. En effet, pour maximiser leurs marges, elles s'approvisionnent majoritairement à l'étranger, notamment en Pologne et aux Pays-Bas, où l'élevage intensif permet de produire des volumes considérables à bas coût.

Cette réalité soulève des questions quant à la qualité de la viande servie, comme en témoigne la récente fermeture administrative d'un point de vente Master Poulet en Île-de-France après la découverte de 80 kg de viande périmée. Contrairement aux standards français, qui imposent des conditions d'élevage plus strictes (densité limitée par mètre carré, interdiction des antibiotiques en routine, traçabilité rigoureuse), les filières polonaise et néerlandaise privilégient les élevages de masse.

Les y birds sont souvent confinés dans d'immenses entrepôts, ce qui permet d'abattre chaque année des millions de têtes à un prix très compétitif. Cette optimisation des coûts se fait au détriment du bien-être animal et potentiellement de la qualité nutritionnelle, même si les normes sanitaires européennes sont censées s'appliquer. Pour les consommateurs, le résultat est un produit fini très bon marché, mais dont l'origine et les conditions de production restent floues.

La filière française du poulet, pourtant reconnue pour son excellence, peine à rivaliser face à cette concurrence déloyale. Les éleveurs hexagonaux, soumis à des réglementations plus exigeantes, voient leurs coûts de production augmenter et leurs parts de marché rognées par les importations massives. Le phénomène atteint une telle ampleur que Tasty Crousty ouvrirait désormais plus de restaurants que McDonald's en France, avec un million de bols de poulet frit vendus chaque mois.

Cette explosion de la demande s'explique par l'engouement des adolescents et jeunes adultes pour ce plat pratique et généreux, mais elle interroge sur l'avenir de l'agriculture locale et sur les compromis acceptés entre prix bas et qualité. Les autorités doivent-elles renforcer les contrôles sur l'origine des viandes dans la restauration rapide ? La transparence était jusqu'ici peu mise en avant par ces enseignes, préférant focusser leur communication sur le goût et le rapport qualité-prix.

Cependant, les scandales sanitaires, comme celui de Master Poulet, pourraient inciter les consommateurs à se montrer plus vigilants et à exiger des informations claires sur la provenance de leur nourriture





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