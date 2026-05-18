Pots pour bébé : comment les conserver et donner en toute sécurité

Il est important de stocker les pots dans un placard propre, sec, et d'utiliser une cuillère propre. Il est recommandé de ranger les pots au centre du réfrigérateur et de regarder la date d'ouverture.

Un pot entamé dans le frigo, un autre oublié au fond du placard… Peut-on encore les donner à bébé ? On fait le point avec Marianne Benoit Truong Canh, sage-femme.jusqu’à la date indiquée, si le couvercle est intact.

Ne les stockez pas au frigo fermés, sauf mention contraire.. Utilisez toujours une cuillère propre et ne réchauffez qu’une seule fois.combien de temps peut-on conserver un petit pot en verre ? Où le conserver ? Que faire en cas de doute ?

Découvrez les conseils de Marianne Benoit Truong Canh, vice‑présidente du Conseil national de l’Ordre des sages‑femmes. Les petits pots industriels sont stérilisés. Si l’emballage est intact, ils restent sûrs jusqu’à leur date limite. Il est important de stocker les pots dans un placard propre, sec, et d’utiliser une cuillère propre.

Les petits pots pour bébé sont-ils équilibrés ? Changez de cuillère à chaque repas : une cuillère déjà utilisée peut apporter des microbes, même si elle semble propre. Il est recommandé de ranger les pots au centre du réfrigérateur et d'étriquer le pot avec la date et l’heure d’ouverture.

Si la couleur a changé, si l’odeur est inhabituelle ou si la texture vous semble étrange, ne le donnez pas à votre bébé, même si les 24 heures ne sont pas écoulées. Les petits pots pour bébé sont plus fragiles que celles du commerce , car elles ne contiennent pas de conservateurs. Leur durée de conservation dépend de la façon dont elles sont stockées et des ingrédients utilisés. Mieux vaut les consommer dans les 24 heures.

Il est recommandé de les congeler avant de les congeler. Cela limite la prolifération des bactéries et évite la condensation dans le pot. Sur votre poignet ou les doigts : le plat doit être tiède, pas chaud. L'exposition au froid puis à la chaleur favorise la prolifération de bactéries, prévient Marianne Benoit Truong Canh.

Mieux vaut prévenir que guérir. Même si ça fait mal de jeter de la nourriture, il vaut mieux être prudent. Jetez le petit pot sans hésiter si bébé a déjà mangé dedans et le pot est resté trop longtemps au frigo. Le conseil de Marianne Benoit Truong Canh : Étiquetez les pots avec le contenu et la date de préparation pour ne pas vous tromper.

Au quotidien, avec quelques gestes simples, vous pouvez transporter les petits pots en toute sécurité et éviter les mauvaises surprises. Cela permet de garder le petit pot au frais et de limiter le développement des bactéries, surtout en été ou lors de trajets un peu longs. Ils sont plus faciles à transporter et évitent de jeter de la nourriture si bébé ne finit pas son repas. Bien conserver les petits pots, c’est avant tout une affaire de bons réflexes.

Avec ces gestes faciles, vous protégez la santé de votre bébé au quotidien. Et rappelez-vous : mieux prévenir que guérir





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