À Monnaie, près de Tours, la poterie Au Grès du Vent, installée depuis 1971, voit son activité reculer. Benoît Prud'homme travaille désormais seul face à la hausse des coûts.

La poterie Au Grès du Vent, installée à Monnaie (Indre-et-Loire), près de Tours, traverse de sérieuses difficultés. Exploitée par la famille Prud'homme depuis 1971, au bord de la route nationale 10, cette institution locale est aujourd'hui dirigée par Benoît Prud'homme, qui explique ne plus pouvoir compter que sur lui-même pour produire et vendre ses pièces.

Tasses, vases, verres, assiettes et lampes aux formes et aux couleurs variées sont vendus en Touraine par la poterie Prud'homme depuis plus de cinquante ans. Autrefois florissante, l'entreprise doit désormais faire face à une conjoncture difficile, que son dirigeant décrit sans détour comme une période compliquée.

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Une affaire familiale fondée en 1971

La poterie Prud'homme a été fondée en 1971 à Monnaie par Jean-Pierre Prud'homme, le père de Benoît. Il a d'abord travaillé seul, dans les années 1970, période pendant laquelle un travail de qualité permettait, selon son fils, de gagner facilement sa vie.

Au fil du temps, la qualité des créations a séduit la clientèle, et l'atelier a commencé à embaucher. Jean-Pierre Prud'homme a eu jusqu'à huit personnes à ses côtés, avant d'ouvrir une boutique juste à côté de l'atelier pour vendre directement ses productions.

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La clientèle est progressivement devenue internationale, ce qui a donné lieu, selon Benoît Prud'homme, à des rencontres inattendues. Le fils a également fourni des pièces au restaurant étoilé Gaëtan Evrard, l'Evidence, situé à Montbazon.

Benoît Prud'homme a hérité de l'entreprise familiale il y a un peu moins de vingt ans, alors que la poterie ne semblait pas être une évidence pour lui. Bien qu'il ait grandi dans l'atelier, il a d'abord travaillé comme bartender dans un palace à La Baule, puis dans la restauration, avant de suivre des études dans une école de commerce.

C'est finalement son père qui l'a convaincu d'apprendre un métier. Benoît a alors suivi une formation qui a duré quatre ans, en commençant par des tâches simples avant d'être initié au tournage. Il a fallu, selon lui, un ou deux ans avant d'apprécier réellement ce qu'il faisait.

Benoît Prud'homme travaille désormais seul

Benoît Prud'homme est aujourd'hui le seul potier de la poterie Prud'homme et assure lui-même la production comme la vente. Faute de personnel, il est contraint de combiner son travail de potier avec celui de vendeur.

Son épouse travaillait autrefois à ses côtés, mais le couple a dû renoncer à cette organisation. Benoît Prud'homme explique que son activité ne lui permet plus de se verser un salaire régulier, et que la famille devait avant tout être soutenue financièrement, ce qui a conduit son épouse à se tourner vers une autre activité.

Le potier reconnaît lui-même que l'activité ne tourne pas bien en ce moment, tout en estimant que la situation touche sans doute tout le monde. Il affirme cependant que ses clients restent sensibles à la dimension personnelle de ses pièces, qu'il signe du nom de Bzen.

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Benoît Prud'homme met en avant l'attachement de sa clientèle à ses créations, en affirmant qu'elles contiennent un peu de son âme. Il explique avoir pu exprimer sa créativité assez librement, ses pièces ayant trouvé leur place aux côtés des productions plus classiques de l'atelier.

Hausse des coûts et four à moitié plein

Benoît Prud'homme pointe la hausse des matières premières nécessaires à la fabrication de ses poteries, notamment les émaux et le transport de la terre. Selon lui, tout a fortement augmenté, rendant la situation de l'atelier plus compliquée.

Le potier explique aussi que son activité de cuisson, réalisée au gaz, se ressent de cette baisse. Il remplissait autrefois entièrement son four, alors qu'il n'en charge parfois plus que la moitié aujourd'hui.

Héritier d'un vaste atelier, Benoît Prud'homme ne peut pas se permettre de chauffer son lieu de travail en hiver. Lorsque la température descend à 6 degrés, il décrit une sensation de froid assez vive, qu'il évoque avec le sourire.

Pour ses cuissons, le potier n'a pas le droit à l'erreur. Il attend que son four soit bien plein avant de lancer une cuisson, ce qui illustre la contrainte pesant désormais sur une production réduite. Les propos recueillis n'évoquent pas de mesure de soutien ni d'échéance précise pour l'avenir de l'atelier.