Poste Italiane entre au capital de Telecom Italia, une première étape vers une alliance nationale

Le groupe de services postaux Poste Italiane, contrôlé par l'Etat italien, a racheté la part de 9,8% détenue par la Caisse des dépôts italienne (CDP) dans Telecom Italia. Cette transaction, orchestrée par le gouvernement Meloni, pourrait contrer les projets de fusion de Iliad avec Telecom Italia.

Ce rachat stratégique pour Poste Italiane, qui souhaite créer des synergies et favoriser la consolidation du marché des télécommunications en Italie, a été financé en partie par la cession de sa participation de 3,78% dans Nexi, société spécialisée dans les paiements électroniques, à la CDP. Poste Italiane, présent sur le marché mobile avec une part de 4%, pourrait à terme fusionner sa filiale PosteMobile avec Telecom Italia qui détient 37,6% du marché. L'entrée de Poste Italiane au capital de Telecom Italia est considérée comme une initiative du gouvernement nationaliste visant à proposer une alternative italienne aux investisseurs étrangers comme Iliad, propriété du milliardaire Xavier Niel et du fonds d'investissement britannique CVC Capital Partners. Le gouvernement de droite et d'extrême droite dirigé par Giorgia Meloni renforce progressivement son influence sur le secteur des télécommunications. En juillet 2024, associé au fonds d'investissement américain KKR, l'Etat italien a racheté le réseau fixe de Telecom Italia pour un montant pouvant atteindre 22 milliards d'euros, s'assurant ainsi une part de 16%. Rome prendra également le contrôle de Sparkle, filiale de l'opérateur spécialisée dans les câbles sous-marins, avec une part de 70%, après avoir reçu mercredi l'aval de Telecom Italia à une offre conjointe avec le fonds d'investissement espagnol Asterion.





