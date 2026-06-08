Pose de la première pierre du futur siège de la CAF du Pas-de-Calais à Arras

Le chantier du nouveau siège de la CAF du Pas-de-Calais a officiellement débuté avec la pose de la première pierre le 2 juin 2026 à Arras, sur l'îlot Bergaigne, dans le cadre du Masterplan Gare 2030.

Mardi 2 juin 2026, un événement marquant pour le paysage urbain d' Arras s'est déroulé: la pose de la première pierre du futur siège de la Caisse d'Allocations Familiales du Pas-de-Calais.

Ce projet, porté par la Communauté urbaine d'Arras (CUA) et la CAF, s'inscrit dans le vaste programme de reconversion urbaine Masterplan Gare 2030, visant à transformer une ancienne friche ferroviaire en un quartier d'affaires dynamique et moderne. Le bâtiment prendra place sur l'îlot Bergaigne, à proximité immédiate de la gare d'Arras, un emplacement stratégique qui facilitera l'accès des usagers et des agents.

La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont Frédéric Leturque, président de la CUA, Frédéric Romain, président du Conseil d'administration de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, Jean-Jacques Pion, président du Conseil d'administration et directeur de la CAF du Pas-de-Calais, ainsi que les représentants des entreprises en charge de la construction, Bouygues Bâtiment Nord-Est et Linkcity. L'opération porte sur un terrain de 2 882 m² et les travaux s'étendront sur 24 mois.

Ce nouveau siège permettra de regrouper sur un site unique l'ensemble des services arrageois de la CAF, actuellement dispersés entre plusieurs implantations, améliorant ainsi l'efficacité et la coordination des équipes. Le bâtiment de quatre étages accueillera plus de 450 agents dans des espaces conçus pour le travail collaboratif, le flex-office et la transversalité.

L'accueil du public sera entièrement repensé: un espace lumineux avec une zone d'attente protégée sous auvent, une circulation claire entre les flux agents et public, le tout dans un double souci de qualité de service et de confort pour les usagers. La CAF souligne que cette construction traduit une transformation profonde dans l'exercice de ses missions au service des familles.

'Ce nouveau siège préfigure la CAF des années 2050', a déclaré Jean-Jacques Pion, mettant en avant l'engagement énergétique et environnemental du bâtiment, l'amélioration des conditions de travail et d'accueil, ainsi que l'ancrage durable de la CAF dans le département. Le quartier environnant bénéficiera de cette revitalisation. Le Masterplan Gare 2030, piloté par la CUA, vise à créer un quartier accueillant et dynamique, à la pointe des solutions de mobilité.

Le nouveau bâtiment est l'un des premiers emblématiques de ce quartier d'affaires, et contribue à réaffirmer le rôle structurant de la gare dans le territoire. Les travaux se dérouleront sans interruption de service, grâce à un transfert progressif et un déménagement optimisé des équipes. La CAF du Pas-de-Calais accompagne aujourd'hui plus de 300 000 foyers allocataires, soit près de 734 000 personnes, représentant 50,2% de la population départementale.

Ce nouveau siège leur offrira un service de proximité amélioré dans un cadre moderne et fonctionnel





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