Le Portugal bat le Pays de Galles 3-2 grâce à Forbs et la Norvège renverse le Danemark avec un penalty de Haaland pour accéder aux quarts de finale de la Ligue des Nations.

La sélection portugaise a confirmé sa domination dans son groupe de Ligue des Nations en remportant son dernier match de phase de poules face au Pays de Galles sur le score de 3-2 à Cardiff. Cette victoire, obtenue dans des conditions difficiles, permet à la Seleção de terminée en tête de sa poule et d'accéder directement aux quarts de finale en tant que tête de série lors du tirage au sort prévu vendredi. L'événement marque également une étape symbolique importante dans l'histoire récente de la sélection lusitanienne, car il s'agit de sa première victoire depuis la retraite internationale de Cristiano Ronaldo.

Déroulement du match Portugal Pays de Galles

Lors de cette rencontre décisive, le destin du groupe restait entre les mains des Portugais, qui n'avaient besoin que d'un simple point pour valider leur première place. Bruno Fernandes, le capitaine de la sélection, a ouvert le score dès les premières minutes, offrant une tranquillité apparente à son équipe. Cependant, les Gallois, menés par une fièvre offensive inattendue, ont rapidement réagi pour reprendre l'avantage grâce à des buts inscrits par Brooks et Thomas. Cette remontée a failli mettre en péril la qualification des Lusitaniens avant la pause.

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Pedro Neto a joué un rôle crucial juste avant l'heure de mi-temps en marquant un but vital qui a permis d'éteindre l'incendie et de revenir au score. Cette égalisation a redonné confiance à l'équipe de Jorge Jesus alors que la pression commençait à augmenter côté gallois. La suite du match a été marquée par une intensité particulière, avec les Portugais tentant de contrôler le jeu malgré la résistance acharnée de leurs adversaires à domicile.

Le tournant décisif de cette partie est intervenu grâce à Carlos Forbs, le nouveau numéro 7 de la sélection portugaise. Forbs a inscrit le but de la victoire, scellant ainsi le sort du match et l'accession de son équipe aux quarts de finale. Ce moment fort symbolise bien la transition en cours au sein de l'équipe nationale, avec l'émergence de nouvelles générations capables de porter les couleurs tricolores et de remporter des matchs importants.

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Incident et réaction Diogo Costa

Malgré cette victoire, la rencontre n'a pas été sans incident majeur pour les Portugais. Peu de temps après son but victorieux, Carlos Forbs a vu l'arbitre le faire expulser pour un tacle jugé trop agressif. Cette exclusion survenue à la 75e minute a obligé l'entraîneur Jorge Jesus à réorganiser son effectif dans les dernières phases de jeu, augmentant la tension chez les supporters lusitaniens.

Sous pression avec dix joueurs sur le terrain, la défense portugaise a dû résister aux nombreux assauts des Gallois qui cherchaient désespérément à égaliser. Le gardien Diogo Costa a fait preuve d'une concentration exceptionnelle pour ne pas encaisser de but supplémentaire. Ses arrêts décisifs ont permis de préserver l'avantage acquis et de garantir la qualification de son pays en tant que tête de série pour les quarts de finale.

Renaissance offensive Norvège Danemark

Dans l'autre match déterminant du groupe, la Norvège a réalisé une performance spectaculaire face au Danemark. Les coéquipiers d'Erling Haaland se trouvaient initialement menés de deux buts, une situation qui semblait compromettre leurs chances de qualification. Pourtant, l'équipe norvégienne n'a jamais baissé les bras et a progressivement repris confiance, accélérant son jeu pour tenter le tout pour le tout.

La remontée a été fulgurante, transformant une défaite quasi certaine en une victoire historique. Les Norvégiens ont réussi à inverser la situation grâce à une ténacité exemplaire et une efficacité offensive retrouvée dans les instants décisifs. Cette performance renversante a montré la force mentale et la profondeur du banc norvégien face à une sélection danoise qui n'avait pas pu maintenir son avance.

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Élément décisif Erling Haaland

L'homme du match pour la Norvège s'est révélé être Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, qui a inscrit le penalty de la victoire à la toute dernière seconde. Ce tir transformé a permis aux Norvégiens de passer devant les Danois au classement final du groupe. Ce but tardif a validé leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, ajoutant une note dramatique et émouvante à cette compétition.

Cette qualification permet à la Norvège de poursuivre ses ambitions dans ce tournoi prestigieux, démontrant sa capacité à rebondir dans des situations complexes. Pour le Portugal, cette victoire contre le Pays de Galles et la qualification de la Norvège confirment la compétitivité élevée de ce groupe. Les deux équipes se préparent désormais pour la suite de l'épreuve avec une confiance renforcée par leurs performances récentes.