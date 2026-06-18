Portugal accroché par la RDC, Ronaldo déçoit pour son entrée en Coupe du monde 2026

Le Portugal n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à la République Démocratique du Congo lors de son premier match de la Coupe du monde 2026. Cristiano Ronaldo, titulaire, n'a pas réussi à faire la différence, suscitant des critiques sur son apport à l'équipe.

Le Portugal , pourtant considéré comme l'un des favoris pour atteindre les demi-finales de cette Coupe du monde 2026, a déçu lors de son entrée en lice en concédant un match nul 1-1 face à la République Démocratique du Congo.

Dans un stade Argentine à Riyad, les hommes de Roberto Martinez ont dominé les débats mais ont manqué d'efficacité. C'est pourtant le Portugal qui a ouvert le score grâce à une tête de Rúben Dias sur corner à la 35e minute. Mais les Congolais, organisés et combatifs, ont égalisé en seconde période par l'intermédiaire de Cédric Bakambu, bien servi par un centre de Chancel Mbemba. Les Léopards ont ensuite résisté aux assauts portugais pour décrocher un point précieux.

Cristiano Ronaldo, aligné d'entrée pour sa sixième Coupe du monde, un record, n'a pas été en mesure de faire basculer la rencontre. L'attaquant de 41 ans, quintuple Ballon d'Or, n'a cadré aucun de ses trois tirs et a semblé en difficulté face à une défense congolaise bien organisée. Interrogé après le match, le milieu congolais Ngal'ayel Mukau a confié à TNT Sports qu'aucun plan spécifique n'avait été mis en place pour neutraliser Ronaldo.

"Pas vraiment pour être honnête, parce qu'on sait qu'il n'est plus le même joueur que lors de ses grandes années. Il est un peu plus vieux désormais", a calmement expliqué le joueur de 21 ans de Lille. Il a toutefois ajouté avec respect : "Mais il reste l'un des plus grands joueurs de l'histoire donc j'ai un grand respect pour lui.

" Cette déclaration a suscité de vives réactions au Portugal, où la presse commence à s'interroger sur la place de Ronaldo dans le onze de départ. Cette contre-performance relance les critiques sur l'apport de Ronaldo à la Seleçao. Depuis son penalty marqué face au Ghana lors du premier match de la Coupe du monde 2022, il n'a plus inscrit le moindre but dans un grand tournoi, soit dix matchs sans marquer en Coupe du monde et Championnat d'Europe.

À 41 ans, son physique semble moins affûté, même si le joueur assure être en pleine forme. Le sélectionneur Roberto Martinez devra trancher pour le prochain match face au Maroc, un adversaire direct pour la qualification. La prestation collective du Portugal reste encourageante par moments, mais le manque de réalisme devant le but est préoccupant. Avec un groupe relevé comprenant également le Maroc et la Pologne, le Portugal devra impérativement gagner son deuxième match pour espérer terminer en tête.

De son côté, la République Démocratique du Congo a démontré qu'elle ne venait pas en victime expiatoire. Solides défensivement, les Léopards ont profité de leur unique occasion franche pour égaliser. Le sélectionneur congolais a souligné l'état d'esprit de son groupe, capable de tenir tête à une grande nation du football. Ce point pourrait s'avérer crucial dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

Les supporters congolais, présents en nombre dans les tribunes, ont scandé le nom de leurs héros. Ce match nul historique restera dans les mémoires comme l'un des premiers exploits de cette Coupe du monde 2026. En conclusion, si le Portugal reste favori pour sortir du groupe, cette entame poussive laisse planer des doutes sur sa capacité à aller loin. Cristiano Ronaldo, malgré son immense carrière, n'est plus le joueur décisif qu'il était.

La question de sa titularisation se pose désormais avec insistance. Pour la RDC, la route est encore longue mais ce point face à une grande équipe donne des ailes. La compétition ne fait que commencer et les surprises se multiplient





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