Portrait de femme en bleu : le tableau spolié en 1942 restitué puis racheté par Tarbes

Le Portrait de femme en bleu, spolié en 1942, a été restitué aux ayants droit de Gabrielle Philippson puis racheté par la Ville de Tarbes.

Le tableau Portrait de femme en bleu, de Cornelis Janssens van Ceulen, relevant des collections du musée Massey de Tarbes, a été spolié en 1942. L'œuvre a été restituée aux ayants droit de Gabrielle Philippson, puis rachetée par la Ville de Tarbes. Le musée Massey conservera le tableau, selon un accord conclu avec la famille.

La restitution a été rendue possible par les recherches menées par le ministère de la Culture, qui a identifié le tableau parmi les biens spoliés. La Ville de Tarbes a reconnu immédiatement la spoliation et la nécessité de la réparer. Elle a ensuite procédé à une nouvelle acquisition, à la valeur actuelle de l'œuvre.

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Une spoliation identifiée dans l'appartement de la rue Pierre-Charron

En août 1942, les Allemands saisissent le contenu de l'appartement de Gabrielle Philippson, situé rue Pierre-Charron. Elle est la fille d'un important banquier belge, qui a notamment présidé la communauté juive de Bruxelles et siégé au Consistoire israélite de Belgique. Ses héritiers étant tous juifs, le notaire a probablement signalé la succession aux autorités en place, conformément aux obligations alors en vigueur.

L'inventaire partiel est dressé en septembre-octobre 1942 par l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, l'organisme de pillage nazi dirigé par Alfred Rosenberg. Ce document ne mentionne pas le nom de la propriétaire. Les objets y sont enregistrés comme provenant de la Möbel-Aktion, opération de grande envergure de vidage des appartements auparavant occupés par des Juifs. Au total, seuls 26 biens sont inventoriés par les Allemands.

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Après la guerre, la réclamation a été déposée en mentionnant l'organisme allemand qui avait effectué la saisie, la Dienststelle der Feldpost Nummer 43071, installée au 54, avenue d'Iéna. Le tableau devait rejoindre le Royaume-Uni pour y être vendu, avant d'être retrouvé en France.

Une acquisition de 1985 et une restitution négociée

La Ville de Tarbes a acheté le Portrait de femme en bleu en 1985, avec une subvention du Fonds régional d'acquisition des musées. La mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, dite M2RS, a ensuite établi le lien avec la demande de réparation des ayants droit.

Le tableau représente une femme vue jusqu'à la hanche, vêtue d'une robe de soie blanche et retenant de la main droite une écharpe de soie brune. L'œuvre est présentée grandeur nature. Même si l'identité du personnage reste incertaine, entre Anglaise et Hollandaise selon les sources disponibles, l'huile sur toile témoigne du genre du portrait à son apogée durant le Siècle d'Or néerlandais.

Le peintre Cornelis Janssens van Ceulen, retourné aux Pays-Bas en 1646 après un séjour en Angleterre, est une figure importante de l'école hollandaise du XVIIe siècle. Sa double identité d'artiste, né en Angleterre puis installé aux Pays-Bas, fait de lui un auteur singulier dans l'histoire de la peinture du plat pays.

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Un parcours désormais exposé au musée Massey

La Ville de Tarbes s'est engagée à exposer le tableau au musée Massey, en présentant son parcours singulier. Le texte de présentation a été proposé par le musée, puis validé par la famille de Gabrielle Philippson. Cette procédure permet d'associer l'histoire de la spoliation à l'exposition publique de l'œuvre.

La restitution suivie d'un rachat illustre une méthode de réparation qui permet à une œuvre de rester dans une collection publique tout en reconnaissant les droits des héritiers. Pour les visiteurs du musée Massey, le tableau sera désormais accompagné d'un récit qui documente la spoliation de 1942.