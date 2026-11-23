Un tribunal corse a condamné Enzo et Johan à de la prison avec bracelet électronique pour la profanation d'une statue de la Vierge à Porto-Vecchio. Une sentence assortie d'une interdiction de séjour en Corse.

Deux jeunes travailleurs saisonniers, identifiés sous les noms d' Enzo et Johan, ont été condamnés ce lundi par le tribunal d'Ajaccio pour des actes de profanation et de diffusion d'une vidéo choquante sur les réseaux sociaux. Les faits se sont déroulés la nuit du 30 septembre dernier dans la commune de Porto-Vecchio, en Corse, déclenchant une vive émotion publique.

Détails des faits et déroulement des actes

La justice a établi que les deux accusés, alcoolisés, rentraient à pied d'une soirée lorsque Enzo, 21 ans, a escaladé la statue de la Vierge située sur le rond-point d'entrée de la ville. L'adolescent a simulé un acte sexuel sur la statue tout en l'insultant et en la giflant à plusieurs reprises. Pendant ce temps, Johan, 23 ans, a filmé la scène en riant avant de la diffuser publiquement sur son compte Snapchat.

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La vidéo a connu une audience virale considérable, enregistrant jusqu'à un million de vues selon les déclarations de Johan lors de sa comparution en visioconférence du 16 novembre. Cette diffusion massive a aggravé la portée publique de l'acte, transformant un incident local en un scandale médiatique régional. Les mains de la statue ont été brisées lors de l'agression physique.

Rejet de la circonstance aggravante antireligieuse

Le tribunal a refusé de retenir la circonstance aggravante liée à la dégradation d'un bien à raison d'une religion déterminée. Le président du tribunal a estimé que les éléments du dossier ne démontraient pas que la haine spécifiquement dirigée contre la religion catholique avait motivé les dégradations. Il a plutôt attribué ces actes à la bêtise et à l'alcoolisation des auteurs.

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Cette interprétation a conduit le tribunal à rejeter la constitution de partie civile de deux associations religieuses qui avaient plaidé pour la reconnaissance du caractère antireligieux des faits. Les jeunes hommes ont même soutenu qu'ils ignoraient qu'il s'agissait d'une statue de la Vierge au moment de leurs actes, ce qui a influencé l'appréciation des mobiles de la cour.

Sentences prononcées et obligations spécifiques

Enzo écope de dix-huit mois d'emprisonnement, dont quinze mois avec sursis probatoire de deux ans, pour dégradations en réunion et exhibition sexuelle. Cette peine est aménagée sous forme de bracelet électronique. Johan, déjà condamné en 2024 à un an de prison avec sursis pour vente de stupéfiants, a été reconnu coupable de complicité. Il a reçu la même peine principale mais avec la révocation de trois mois de sursis, lui infligeant six mois de prison ferme également sous bracelet électronique.

Les deux condamnations sont assorties d'une obligation de soin et d'une obligation de travail. De plus, une interdiction absolue de se rendre en Corse pendant les deux ans du sursis probatoire a été imposée. Cette mesure vise à prévenir la récidive et à garantir le respect de l'ordre public dans la zone géographique concernée par les faits.

Impact et suite du dossier judiciaire

Cette sentence intervient alors que la statue de la Vierge Marie, déjà restaurée après une précédente dégradation, doit faire face à une nouvelle atteinte. Les autorités locales et les associations religieuses suivent attentivement l'application de ces peines. La révocation du sursis pour Johan souligne la sévérité avec laquelle la justice appréhende la réitération des infractions, même mineures en apparence.

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L'interdiction de territoire en Corse pour une durée de deux ans représente une contrainte significative pour des travailleurs saisonniers, affectant potentiellement leurs emplois futurs dans l'île. Le dossier reste ouvert pour le suivi de l'exécution de ces peines alternatives et le respect des obligations de soin prescrites par les juges.