Porte plainte des journalistes : violences policières et systémisme dénoncés

Une dizaine de journalistes portent plainte pour violences aggravées lors de la manifestation parisienne du 5 novembre 2026, dénonçant un harcèlement systématique.

Une vingtaine de journalistes et photographes ont initié une procédure judiciaire collective visant les forces de l'ordre françaises, contestant l'usage de la force lors de manifestations publiques. Cette action en justice fait suite à une mobilisation majeure qui s'est tenue à Paris le 5 novembre 2026, marquant le début d'une offensive juridique coordonnée par les représentants syndicaux du secteur médiatique.

Dénonciation d'un systémisme violent par l'avocate Ardakani

L'avocate MChirinne Ardakani, représentant les reporters de la publication Politis et les photographes du collectif Divergences, a qualifié ces incidents de " systémisme " durant un point presse officiel. Elle met en lumière des " violences aggravées " et des entraves directes à la liberté d'exercer le métier de journaliste, imputées spécifiquement aux membres des forces de l'ordre. Ces allégations s'appuient sur des témoignages recueillis lors de la manifestation du 5 novembre, où la présence de journalistes a été marquée par des interventions physiques jugées excessives.

Also read Colère sociale : le gouvernement annonce une hausse du Smic dès le 1er décembre, voici de combien

Cette plainte a été déposée auprès de la procureure de la République de Paris, afin de centraliser les griefs et d'éviter une dispersion des procédures judiciaires. MChirinne Ardakani insiste sur le caractère aggravant des faits, soulignant que ces violences émanent d'une " personne dépositaire de l'autorité publique ". Elle rappelle que l'on attend un comportement exemplaire de la part de ces agents, ce qui rend d'autant plus grave l'usage de la matraque contre des professionnels de l'information.

Témoignages de blessures graves et d'entraves matérielles

Céline Martelet, journaliste pour Politis, a détaillé avec précision les séquelles de son intervention lors de la dispersion de la manifestation place de la Nation. Malgré le port d'un brassard presse visible, elle indique avoir subi au moins huit coups de matraque. L'avocate précise qu'un coup porté sur le côté du crâne a provoqué une " plaie abondante et saignante ", blessure dont le sang a maculé le sac à dos de Cérise Sudry-Le Dû.

Advertisement

Cérise Sudry-Le Dû, photographe pour Divergences, a également subi des violences physiques bien qu'elle soit identifiable comme journaliste. Un coup de matraque l'a touchée à l'épaule alors qu'elle portait un casque siglé presse, tout comme son sac à dos. Céline Martelet décrit ces actes comme une volonté délibérée de " faire mal et d'abîmer ", soulignant l'inquiétude grandissante face à une police qui semblerait ne plus craindre les plaintes potentielles des médias.

Le photographe Fabien Cottereau, travaillant pour Sud Ouest, fait également partie des victimes illustrant cette tendance. En 2020, il avait déjà été pris en joue par un policier, un incident passé au scanner qui résonne désormais dans le contexte actuel de plaintes collectives. Arié Alimi a, de son côté, porté plainte le lundi précédant le point presse auprès de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour violence en réunion et avec armes, ainsi que pour entrave à la liberté de la presse.

Soutien syndical et perspectives de la lutte juridique

L'avocate Louise El Yafi a annoncé le dépôt d'une plainte collective regroupant une dizaine de journalistes indépendants venant de toute la France, incluant des profils de Montpellier ou Toulouse. Le nombre de plaignants devrait augmenter rapidement, témoignant de l'ampleur du mouvement de contestation. Cette mobilisation juridique est soutenue par une large intersyndicale de presse, réunissant les organisations SNJ, SNJ-FO, SNJ-CFDT et SNJ-CGT.

Le dépôt de plainte à Paris a été stratégique, car les avocats identifient trop de points communs entre les différents dossiers pour les traiter séparément. Les prochaines étapes incluent l'instruction de l'IGPN pour les affaires les plus graves et le suivi par la justice pénale ordinaire pour les autres. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte plus large, où la liberté de la presse est de plus en plus contestée par les autorités lors des rassemblements publics.