Port du Betey, port ostréicole et centre technique municipal neufs en Andernos-les-Bains

Dans le Bassin d'Arcachon, la deuxième des cinq parties de rénovation des ports de plaisanciers a été achevée. De nombreux équipements ont été créé ou refaits, tels que le quai, les débouchés, le parking et la sécurité du port, en faveur de la préservation de la biodiversité et de l'environnement.

Le port du Betey en Andernos-les-Bains, complètement rénové et modernisé après trois ans de travaux, a été inauguré ce vendredi matin lors d'une cérémonie présidée par les responsables de l'État et les élus de la Ville d'Andernos-les-Bains.

Le port a bénéficié de la création du Syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon (SMPBA), qui a réussi à mutualiser les coûts et ainsi permettre la réalisation d'un chantier à six et demi millions d'euros. Les travaux ont inkludé la refonte des quais, la création de nouveaux débouchés, la sécurisation du port et le développement d'équipements tels qu'un parking végétalisé et un centre technique municipal.

Jean-Yves Rosazza, maire réélu de Andernos-les-Bains, a déclaré que ce chantier était la preuve que les administrations et la communauté pouvaient travailler ensemble pour la réalisation de projets forts et respectueux du patrimoine





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