Porsche Supprime 1 900 Emplois en Allemagne Face aux Difficultés du Secteur Automobile

Le constructeur de voitures de luxe Porsche a annoncé la suppression de 1 900 emplois en Allemagne dans les prochaines années en raison des difficultés du secteur automobile. Ces suppressions d'emplois représentent 4,5 % des effectifs mondiaux de Porsche, qui compte 42 000 employés. La marque s'appuie sur des départs en retraite, un dispositif de retraite partielle et le gel des embauches pour réduire ses effectifs.

Le constructeur automobile de luxe Porsche a annoncé le jeudi 13 février sa décision de supprimer 1 900 emplois en Allemagne au cours des prochaines années, face aux difficultés rencontrées par le secteur automobile , qui n'épargne pas ce fleuron du groupe Volkswagen . Ces suppressions d'emplois représentent environ 4,5 % des effectifs de Porsche , qui compte 42 000 employés dans le monde.

Elles toucheront deux sites allemands situés près de Stuttgart, siège social du constructeur situé dans le sud-ouest du pays. Les licenciements seront effectués sans licenciement forcé avant 2030, conformément à un accord d'entreprise qui protège les salariés jusqu'à cette date. La marque envisage de s'appuyer sur les départs en retraite, un dispositif de retraite partielle et le gel des embauches pour réduire ses effectifs, précise le communiqué.Le directeur des ressources humaines de Porsche, Andreas Haffner, a déclaré au quotidien local Stuttgarter Zeitung : « Les défis à relever sont nombreux, par exemple le retard dans le développement de l'électromobilité ou les conditions géopolitiques et économiques difficiles ». Porsche n'est pas épargnée par la baisse des ventes de la maison-mère Volkswagen, qui a annoncé cet hiver la suppression de 35 000 emplois en Allemagne dans sa marque principale Volkswagen et l'arrêt de la production dans deux de ses usines, une première dans son histoire. Le secteur automobile européen traverse une crise majeure, marqué par un effondrement de la demande, une hausse des coûts, notamment de l'énergie, et une concurrence accrue de marques chinoises comme BYD et XPeng, qui ont fait des progrès significatifs sur le plan technologique.En 2024, le groupe de Stuttgart a enregistré une baisse de 3 % de ses livraisons mondiales, avec un recul particulièrement marqué en Chine (-28 %), son premier marché. Ce recul est plus important que celui de Volkswagen, dont les ventes ont diminué de 1,4 %. Face à ces difficultés, Porsche a révisé cet été ses prévisions pour 2024 et a réduit son objectif de marge à une fourchette comprise entre 10 et 12 % pour 2025. La marque de luxe a également annoncé un changement de cap stratégique, en s'appuyant à nouveau sur le lancement de nouveaux véhicules à moteur thermique, alors que la demande pour les véhicules électriques ralentit, au profit des modèles hybrides. Elle compte notamment maintenir des moteurs hybrides et thermiques sur son SUV phare, le Cayenne. Le dernier Macan, un SUV compact, pourrait également intégrer des moteurs thermiques, alors qu'il devait initialement être commercialisé uniquement en version électrique. Ce changement de cap intervient alors que le patron de Porsche, Oliver Blume, visait jusqu'ici 80 % de ventes électriques d'ici 2030





