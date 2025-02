Popularité de Galthié en baisse malgré la confiance des supporters

Malgré les récents revers du XV de France, Fabien Galthié conserve une popularité notable auprès des Français. 72% d'entre eux estiment qu'il est un bon sélectionneur, bien que cette cote ait diminué de 19 points depuis septembre 2023.

Bien qu'il ne jouisse plus de l'unanimité, Fabien Galthié conserve une popularité enviée par de nombreux dirigeants politiques ou sportifs. Selon un sondage réalisé cette semaine par Odoxa pour Winamax et RTL, et dévoilé dimanche, 72% des Français estiment que Fabien Galthié est un bon sélectionneur. Ce résultat, toutefois, marque une baisse de 19 points par rapport à septembre 2023 (91%).

À cette époque, les Bleus du rugby, alors en pleine ascension, figuraient parmi les grands favoris de leur Coupe du monde à domicile. Cette popularité avait été alimentée par les performances exceptionnelles de l'équipe, avant les revers cuisants qui suivirent. La blessure au visage d'Antoine Dupont, l'élimination dès les quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (28-29), et l'échec à remporter le 6 Nations 2024, dominé par l'Irlande, ont contribué à une baisse de la confiance du public envers les Bleus. Le scandale de l'affaire Mendoza autour d'Oscar Jégou et Hugo Auradou a également terni l'image de l'équipe nationale. En début d'année 2025, le XV de France a déjà abandonné l'espoir du Grand Chelem, après une défaite inattendue subie sur le gong à Twickenham (26-25) dès la deuxième journée du 6 Nations. L'équipe devra relever la tête lors de son prochain match dimanche prochain en Italie. Bien que les résultats récents aient quelque peu démotivé les supporters, 62% d'entre eux restent convaincus que les Bleus remporteront cette édition du 6 Nations. 67% des amateurs de rugby jugent la claque reçue en Angleterre comme « incompréhensible », contre 65% des Français. Après le déplacement à Rome (23 février), la France ira en Irlande (8 mars) avant de conclure le tournoi avec la réception de l'Écosse (15 mars).





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Rugby Fabien Galthié France 6 Nations Coupe Du Monde

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La popularité de Fabien Galthié recule après le Crunch perdu par le XV de FranceLes résultats d'un sondage commandé par Winamax et RTL, à la suite de la défaite du XV de France contre l'Angleterre samedi dernier, attestent d'une légère baisse de la popularité du sélectionneur des Bleus Fabien Galthié. Même si, une majorité de sondés croient encore au succès final.

Lire la suite »

Malgré l’affaire Bétharram, la cote de popularité de François Bayrou est en hausseLe chef du gouvernement gagne quatre points par rapport à janvier, en grappillant notamment seize points chez les artisans et commerçants, ainsi que treize chez les chefs d’entreprise.

Lire la suite »

Malgré l’affaire Bétharram, sursaut de popularité pour Bayrou dans les sondagesLe chef du gouvernement gagne quatre points dans l’enquête Ifop par rapport à janvier

Lire la suite »

XV de France: les premiers enseignements pour la composition de Galthié face au pays de GallesFabien Galthié et le staff du XV de France ont pu compter sur un groupe presque au complet ce mercredi pour préparer le début du Tournoi des VI Nations et la réception du pays de Galles, le 31 janvier au stade de France.

Lire la suite »

XV de France : Galthié garde 23 joueurs à Marcoussis, Lucu, Jalibert et Depoortere rentrent à BordeauxLe staff de l’équipe de France a communiqué la liste des joueurs qui restent à Marcoussis. Les autres peuvent jouer ce week-end avec leur club en Top 14

Lire la suite »

XV de France: Bielle-Biarrey, le duo Jégou-Auradou...on connaît les joueurs conservés par GalthiéFabien Galthié et le staff du XV de France ont confirmé mercredi la liste des 23 joueurs retenus à Marcoussis en vue du premier match du Tournoi des VI Nations contre le pays de Galles (31 janvier). Si Louis Bielle-Biarrey réintègre officiellement le groupe tricolore, Matthieu Jalibert est laissé à...

Lire la suite »