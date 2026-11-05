Pony Pony Run Run revient à Balma en novembre 2024 après un tube viral

Le groupe culte Pony Pony Run Run se produit à Balma le 6 novembre 2024, porté par la virale Hey You et un nouvel album prévu en 2027. Découvrez les détails du concert.

Le groupe de pop rock Pony Pony Run Run effectue son retour officiel sur les scènes françaises. L'événement majeur aura lieu le vendredi 6 novembre à la salle Interference de Balma. Cette prestation marque la fin d'une longue pause pour le duo originaire d' Angers. Leur présence s'annonce comme une occasion unique de revivre l'énergie distinctive qui les a rendus célèbres.

Un retour scénique orchestré par un tube viral

Pony Pony Run Run confirme sa réapparition sur les planches après plusieurs années d'absence. Le groupe s'est déjà produit au Nouveau Casino à Paris en avril dernier. Cette date parisienne précédait la sortie du nouveau single Get Away en juin dernier. Ce titre prépare l'arrivée d'un nouvel album studio attendu pour l'année 2027. La décision de revenir en force est directement liée à la percée mondiale de leur morceau emblématique Hey You. Cette chanson continue de générer une viralité considérable sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques.

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Les fondateurs et l'héritage musical de la formation

Les frères Gaëtan et Amaël Réchin ont créé le groupe à Angers en 2005. Ils sont connus pour mélanger les esthétiques synth-pop des années 1980 avec le rock des décennies suivantes. Leur premier album You Need Pony Pony Run Run a connu un succès immédiat quatre ans après la formation du groupe. Le morceau Hey You a permis de rafler de multiples distinctions prestigieuses. Parmi ces récompenses figurent la Victoire de la Musique en 2010 et un MTV Europe Music Award. Une nomination aux NRJ Music Awards a également couronné cette réussite internationale.

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Une carrière faite de tournées et de silence soudain

Le groupe a enchaîné les tournées mondiales et publié de nouveaux disques en 2012 et en 2019 avec Voyage Voyage. Après cette période d'activité intense, la formation s'est soudainement interrompue. Les membres se sont éloignés de la lumière des projecteurs pendant plusieurs années. Cependant, la musique est restée présente au quotidien et dans les soirées. La chanson Hey You a poursuivi sa progression à travers le vaste monde numérique sans interruption. Ce phénomène inattendu a maintenu la notoriété du groupe vivante aux yeux du public international.

La genèse du retour et perspectives futures

Le déclic pour le retour du groupe s'est produit en 2024 lors d'une soirée d'anniversaire au Chabada. Cette salle a historiquement permis la révélation du groupe il y a plusieurs années. L'ambiance chaleureuse et la joie du public ont ravivé l'envie de performer. Les membres ont ressenti une impulsion forte pour faire à nouveau bouger les corps. La date de Balma du 6 novembre représente la première étape concrète de ce retour. Le groupe prépare désormais l'enregistrement de son prochain projet attendu en 2027.