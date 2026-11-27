Dix ans après une pause et dix-sept ans après Hey You, Pony Pony Run Run revient en concert au Sans Réserve de Périgueux le vendredi 4 décembre.

Le groupe électropop français Pony Pony Run Run fait son retour sur scène après dix ans de pause. Son concert au Sans Réserve à Périgueux, en Dordogne, est programmé vendredi 4 décembre, dix-sept ans après le tube " Hey You " qui a fait danser la France.

Gaëtan Réchin Lê Ky-Huong, cofondateur du groupe électro pop-rock, s'est confié au journal Sud Ouest avant ce passage en Dordogne. Il y affirme être impatient de retrouver la proximité du public, dans une salle connue pour ce lien direct avec les spectateurs.

Also read Après une crise historique sans précédent, Microsoft a déclenché le Code Rouge

Une pause de dix ans et le déclic de Le Chabada

La pause de Pony Pony Run Run devait durer six mois, mais elle s'est prolongée pendant six ou sept ans. Le déclic de la reprise est venu en septembre 2024, lorsque la salle Le Chabada d'Angers a invité le groupe à assurer un DJ set pour ses 30 ans.

Le groupe a transformé cette invitation en un live inédit. Selon Gaëtan Réchin Lê Ky-Huong, l'énergie est revenue d'un coup, les proches du groupe les ont encouragés, et tout s'est remis en route naturellement.

Advertisement

Après cette parenthèse, le cofondateur a passé sept mois au Sri Lanka, d'où il est revenu avec de nombreuses idées. Il insiste sur le fait que ce retour s'est fait par pure envie de retrouver la scène, sans aucune nécessité particulière.

Le regard du cofondateur sur Hey You et le public

Gaëtan Réchin Lê Ky-Huong assume de jouer " Hey You " devant un public mêlant nostalgiques et jeunes spectateurs. Il indique que les premiers concerts de chauffe avant l'été ont réuni des auditeurs de l'époque et leurs enfants.

Pour le musicien, une chanson appartient très vite à ceux qui l'écoutent. " Hey You " vit depuis son lancement il y a plus de quinze ans, et il dit aimer l'idée qu'une musique traverse les époques sans barrière générationnelle.

Gaëtan Réchin Lê Ky-Huong dit aussi apprécier les publics qui ne connaissent pas forcément le groupe. Il rappelle qu'avant leur premier album, Pony Pony Run Run avait tourné pendant quatre ans à travers l'Europe sur de petites scènes à hauteur d'homme, une expérience qu'il décrit comme un partage direct.

Advertisement

Dates de la tournée, tarifs et prochain album

Le concert au Sans Réserve débute à 20 h 30 vendredi 4 décembre. Il est précédé d'une première partie Release Party assurée par le groupe local Planète Fantôme, qui pratique le rock tribal périgourdin, et prolongé par un after DJ set de Shooki, dans un registre 90's to 2010 French Touch.

Les billets sont vendus de 20 à 24 euros, et l'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Dans le cadre de sa tournée 2026-2027, Pony Pony Run Run se produira aussi à Cognac jeudi 3 décembre, à Mont-de-Marsan samedi 5 décembre, puis à Bordeaux jeudi 8 avril 2027.

Le prochain album du groupe est prévu autour de février ou mars 2027. Sur scène, le show est composé pour moitié d'anciens succès et pour moitié de titres inédits, et les morceaux sont ajustés après chaque concert selon les retours du public. Le dernier single du groupe s'intitule " Get Away ".