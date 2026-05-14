Pont de Lumière : Humaniser la fin de vie à Arles grâce à l'art et à la sensibilité

Gabrielle Jeanselme fonde l'association Pont de Lumière à Arles pour offrir un accompagnement multisensoriel et humain aux personnes en fin de vie et à leurs proches, palliant ainsi le manque de structures dédiées dans la région.

La perception de la mort varie profondément d'une culture à l'autre, reflétant des philosophies de vie et des rapports au sacré radicalement différents. Dans certaines régions du monde, le passage vers l'au-delà est intégré comme une étape naturelle et presque festive de l'existence.

Au Mexique, par exemple, la célébration des défunts est marquée par une joie vibrante, où les couleurs et les souvenirs transforment le deuil en une rencontre chaleureuse. Au Japon, cette transition est abordée avec une sérénité contemplative, où l'on honore les ancêtres dans un silence respectueux et une harmonie spirituelle. À l'inverse, dans la société française et plus largement dans le monde occidental, la mort demeure un sujet largement tabou.

Elle est souvent entourée de silences pesants, de peurs viscérales et d'un malaise social qui tend à isoler le mourant et sa famille. C'est pour briser ce mur de silence et réintroduire une dimension d'humanité et de douceur dans ces moments critiques que Gabrielle Jeanselme a décidé d'agir.

À Arles, elle a ainsi fondé l'association Pont de Lumière, une structure dédiée à l'accompagnement des personnes en fin de vie, ainsi qu'à l'écoute et au soutien de leurs proches et des aidants, tout en garantissant un respect absolu des convictions et des croyances de chaque individu. L'approche de Gabrielle Jeanselme se distingue par son absence de formation médicale classique, privilégiant plutôt une expertise du sensible et de l'esprit.

Son parcours est une mosaïque de savoirs et de passions : docteure en littérature comparée aux arts, diplômée en philosophie des sciences, guide conférencière spécialisée en histoire de l'art et du patrimoine, art-thérapeute, tout en étant artiste chanteuse et compositrice. Cette polyvalence lui permet d'aborder la fin de vie non pas sous l'angle de la pathologie, mais sous celui de l'être humain dans sa globalité.

Elle utilise les outils de la culture, de la pensée et de l'art pour créer des ponts là où la maladie a instauré des ruptures. En mettant en place des activités de développement multisensoriel, elle cherche à stimuler les sens et à apaiser les souffrances psychiques, offrant ainsi une forme de consolation esthétique et spirituelle.

Pour elle, l'art n'est pas un simple divertissement, mais un vecteur de communication essentiel lorsque les mots viennent à manquer, permettant d'exprimer l'inexprimable et de redonner une dignité au patient dans les derniers instants de son voyage terrestre. La création de Pont de Lumière est née d'un constat alarmant fait par la fondatrice lors de son installation à Arles.

En observant la dynamique de la ville, elle a réalisé que malgré le fait que la commune soit l'une des plus vastes de France métropolitaine, l'offre d'accompagnement palliatif était dérisoire. La présence d'un unique et petit service de soins palliatifs, couplée à l'absence totale d'antennes associatives dédiées à cet accompagnement, créait un vide insupportable pour les familles et les malades.

Ce manque de ressources transforme souvent la fin de vie en une expérience solitaire et angoissante, où le soutien technique l'emporte sur le soutien émotionnel. L'association se propose donc de combler ce manque en offrant une présence attentive, une écoute active et un soutien concret.

Il ne s'agit pas seulement de gérer la douleur physique, mais de prendre soin de l'âme, d'accompagner le processus de détachement et d'aider les aidants, souvent épuisés, à trouver les ressources nécessaires pour traverser cette épreuve. En instaurant ce dialogue délicat, Pont de Lumière aspire à transformer l'angoisse de la fin en un cheminement accompagné, où la lumière de la bienveillance guide chaque pas vers la sérénité





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