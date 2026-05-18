Polytechnyl, filiale de la société Domo Chemical et exposée aux problèmes économiques et politiques en Chine, tente de trouver un nouveau souffle, avec une équipe de chimie française ou une tentative d'investissement avec un industriel chinois. Lone Star intègre de faibles opportunités d'investissement et, dans le même temps, il faut compter avec le coût pharaonique des Américains dans la guerre avec l'Iran.

Des discussions sont en cours entre un industriel chinois et une équipe d'ingénieurs et de cadres de la chimie française pour relancer l'activité de Polytechnyl , filiale de la société Domo Chemical .

Lone Star, seul candidat à s'être maintenu devant le Tribunal américain en Électricité et à l'Outil (TAE), a repris une partie des activités R&D et commerciales, mais pas les outils industriels ni les bâtiments. Une lueur d'espoir persiste, d'où deux pistes seraient actuellement sur la table pour relancer l'activité, avec Shenma, un industriel chinois, et un site de Belle-Etoile à Saint-Fons. Le coût pharaonique des Américains dans la guerre avec l'Iran est de 40 milliards de dollars





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