La Chambre régionale des comptes critique sévèrement la fusion des cliniques Marzet et Navarre à Pau, cause de déficits croissants et de fermeture de services.

La Chambre régionale des comptes (CRC) de Nouvelle-Aquitaine a rendu un rapport définitif le 19 novembre 2026, dressant un bilan extrêmement critique de la situation financière de la Polyclinique Pau Pyrénées. Ce document met en cause directement la stratégie de fusion des établissements Marzet et Navarre, opérée par le groupe Bordeaux Nord Aquitaine (GBNA), dont les résultats sont qualifiés de désastreux pour la santé financière de l'établissement.

Un déficit financier majeur et non justifié

Les magistrats financiers constatent que la fusion n'a généré aucun intérêt économique autre qu'une simplification administrative. Le rapport souligne qu'aucun autre intérêt issu de la combinaison des deux structures n'a pu être démontré. Cette opération n'a fait que creuser les déficits de la polyclinique, transformant une stratégie de croissance en une source majeure de pertes financières.

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Les comptes révèlent une perte d'environ 2,2 millions d'euros en 2023, identique à celle de 2024, puis de 2,24 millions d'euros en 2025. La trésorerie est décrite comme négative, avec une augmentation constante des dettes et un allongement des délais de paiement envers les fournisseurs. Le passif déclaré s'élevait à 36,8 millions d'euros, dont 6,09 millions de dettes échues et exigibles au moment de l'ouverture du redressement judiciaire.

Des investissements lourds et inefficaces

L'harmonisation des statuts sociaux a coûté 1,5 million d'euros, représentant une hausse de 4,4 % de la masse salariale. L'agence régionale de santé (ARS) a dû injecter 891 000 euros en 2023, puis 1,235 million d'euros en 2024 pour couvrir le déficit. Par ailleurs, 2,9 millions d'euros ont été investis pour transférer les urgences de Marzet vers Navarre en janvier 2023.

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Malgré ces investissements massifs, la mise en œuvre du projet médical n'a pas permis le développement de l'activité espéré. Les magistrats relèvent des marges de manœuvre inexploitées dans les achats, la facturation, les ressources humaines et la gestion de trésorerie, indiquant des défaillances de gestion structurelles au sein de la direction.

Pénurie de médecins et fermeture de services

Le principal obstacle identifié est le manque criant de médecins, en particulier à la clinique Marzet. Cette pénurie a entraîné une réduction des soins médicaux et de rééducation, conduisant à la fermeture de 30 lits début 2025. Aux urgences, les objectifs de fréquentation ne sont pas atteints, forçant la réorientation de certains patients faute de praticiens.

La maternité a également subi le contrecoup de la baisse des accouchements et des difficultés de recrutement de sages-femmes. Ce cercle vicieux, où moins de soignants génèrent moins de patients et donc moins de recettes, a accéléré la chute de l'établissement. La restructuration a donc entraîné la fermeture effective de la maternité, des urgences de nuit et du site Marzet.

Prolongation du redressement judiciaire

Le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la cessation des paiements le 14 avril 2026. Suite à une réunion tenue le 9 juillet 2026, le groupe GBNA a confirmé la fermeture de nombreux services et la suppression d'une centaine de postes. Le 8 septembre, les juges ont prolongé la période d'observation jusqu'au 14 avril 2027.

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Un plan social est actuellement engagé pour gérer les suppressions d'emplois. L'hôpital public de Pau doit reprendre une partie des prises en charge pour assurer la continuité des soins. Le tribunal devra désormais apprécier les chances de redressement de l'établissement dans les mois à venir, alors que la CRC recommande un plan de financement pluriannuel et un renforcement strict du contrôle financier.