Pollution de l'Yaigne : eaux noires et nauséabondes en Ille-et-Vilaine

Une entreprise rejette un liquide toxique dans l'Yaigne en Ille-et-Vilaine, assombrissant la rivière entre Domagné et Châteaugiron. La fédération de pêche dénonce l'inaction face à cette crise écologique majeure.

Une crise écologique majeure secoue le département de l'Ille-et-Vilaine en France, où le cours d'eau de l' Yaigne a vu ses eaux transformer en une masse noire et nauséabonde. Cet incident s'est produit sur un tronçon précis situé entre les communes de Domagné et Châteaugiron, suite au déversement d'un liquide industriel par une entreprise locale. Cette pollution soudaine a suscité une réaction immédiate et virulente de la part des acteurs de la préservation de la nature, mettant en lumière une situation environnementale critique qui menace directement l'écosystème riverain.

Mécanisme de la pollution industrielle

La fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine, sous la direction de Jérémy Grandière, a confirmé que la rivière présentait une opacité totale, rendant le fond invisible et toute forme de vie aquatique impossible à observer. L'alerte a été donnée par un pêcheur lors du week-end, alors que l'Yaigne était partiellement à sec en raison d'une sécheresse persistante. Le produit rejeté a eu le temps de s'écouler rapidement sur la zone, qui est facile à identifier car cet affluent reprend son cours dans cette partie précise. L'eau, saturée de substances indésirables, risque désormais d'impacter lourdement le lit majeur de la Seiche, dont l'Yaigne est un affluent direct, exacerbant ainsi les dommages déjà causés par la faiblesse des débits naturels.

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Réaction des pêcheurs et acteurs locaux

Jérémy Grandière, président de la fédération de pêche 35, n'a pas ménagé ses critiques, qualifiant la rivière de véritable égout et exprimant son agacement face à cette pollution quasi ouverte. Il décrit une odeur forte, comparable à celle de pommes en pourrissement, rendant impossible le séjour au pied du cours d'eau. Richard Pellerin, technicien à la fédération, rejoint ce constat en soulignant que cette eau noire est devenues banale pour la population. Les deux hommes dénoncent une absence de mortalité des poissons pour le moment, mais prédisent des conséquences dramatiques et durables pour l'écosystème, avec un colmatage du fond et une destruction des supports de reproduction.

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Enjeux réglementaires et responsabilité étatique

La fédération remet en cause la logique actuelle des autorisations de rejet, expliquant que les limites établies en hiver, basées sur un pouvoir de dilution, ne sont plus adaptées en période de sécheresse. Jérémy Grandière demande à l'État de prendre ses responsabilités et d'arrêter les discours pour agir sérieusement sur les autorisations d'entreprise. Il souligne que 21 000 pêcheurs dans le département ne peuvent laisser passer ces pollutions sans réagir, dénonçant une inaction des services compétents. L'assemblée bretonne de l'eau a réuni tous les acteurs politiques à Rennes ce même jour pour aborder cette gravité, mais les élus semblent prioriser d'autres sujets que la préservation immédiate de l'écosystème.

Impact citoyen et coûts futurs

Cette crise écologique soulève également la question cruciale de la sécurité sanitaire, car cette eau polluée peut potentiellement menacer l'eau potable distribuée aux citoyens depuis leurs robinets, bien que l'usine d'eau potable située à proximité affirme ne pas présenter de risque immédiat. Jérémy Grandière interroge le coût futur pour le contribuable, qui devra payer pour filtrer une eau rendue impropres par des entreprises très consommatrices. Il reconnaît l'importance économique des rejets industriels, mais affirme fermement que l'aspect économique ne doit jamais se faire au détriment de l'écologie. Une réglementation plus stricte et une gestion financière adaptée des effluents sont désormais considérées comme indispensables pour éviter la destruction complète des ressources hydriques du territoire.