Pollution de l'Air et Températures Extrêmes : Risque Accru de Grossesses Prolongées

Une nouvelle étude révèle un lien entre l'exposition à la pollution de l'air et aux températures extrêmes pendant la grossesse et le risque accru de grossesses prolongées.

Une nouvelle étude menée en Australie par l'Université Curtin suggère que l'exposition à la pollution de l'air et aux températures extrêmes pendant la grossesse pourrait augmenter le risque de grossesses prolongées. Les chercheurs ont analysé les données de 400 000 naissances et ont constaté une association entre l'exposition aux particules fines (PM2,5) et le stress biothermique, et des grossesses dépassant les 41 semaines.

Cette étude confirme donc un lien entre la grossesse et les conditions climatiques. \L'auteur principal, le Dr Sylvester Dodzi Nyadanu de l'École de santé de la population de Curtin, souligne que si les risques liés à la naissance prématurée sont bien connus, les risques associés à la naissance tardive ont été moins étudiés. Les résultats montrent que l'exposition à la pollution de l'air et au stress biothermique pendant la grossesse, en particulier chez les mères de plus de 35 ans, les primipares, celles vivant en zone urbaine et celles ayant des grossesses compliquées, pourrait augmenter le risque de grossesse prolongée. \Une naissance tardive peut avoir des conséquences sur la santé des mères et des bébés, augmentant la probabilité de recours à un déclenchement ou à une césarienne. Face à l' intensification des phénomènes météorologiques extrêmes et à la dégradation de la qualité de l'air, le Dr Nyadanu insiste sur l'importance de reconnaître les impacts potentiels sur la santé maternelle et infantile.





Sante_Magazine / 🏆 81. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Pollution Air Températures Extrêmes Grossesse Prolongée Santé Maternelle

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Climat et Grossesse Post-Terme : Un Risque Aggravé par la Pollution et les Températures ExtrêmesUne nouvelle étude réalisée par des chercheurs australiens révèle un lien entre l'exposition à la pollution atmosphérique, les températures extrêmes et un risque accru de grossesse prolongée. L'analyse de données de près de 400 000 naissances en Australie-Occidentale montre que l'exposition à des niveaux élevés de particules fines (PM2.5) et au stress biothermique, calculé en fonction de facteurs climatiques, augmente la probabilité d'une grossesse dépassant les 41 semaines. L'étude souligne également que ce risque est plus élevé chez les femmes de plus de 35 ans, les primipares, celles vivant en milieu urbain et celles ayant une grossesse compliquée.

Lire la suite »

Pollution de l'Air en Normandie: Rouen et Le Havre Mettent en Place des Transports GratuitsFace à une episode de pollution aux particules fines en Normandie, Rouen et Le Havre ont pris des mesures pour limiter l'impact sur la santé des habitants. Les transports en commun seront gratuits dans les deux villes, et la vitesse sur les routes sera réduite. La préfecture a également émis une alerte sur persistance et recommande aux personnes sensibles de faire attention aux gênes respiratoires.

Lire la suite »

Pollution de l'air : Deuxième cause de décès par cancer du poumon dans le mondeUne nouvelle étude révèle que la pollution atmosphérique est devenue la deuxième cause de décès par cancer du poumon dans le monde, dépassant l'amiante. Malgré une diminution globale des décès par cancer du poumon, la pollution de l'air reste un grave problème de santé publique.

Lire la suite »

Pollution de l'Air en France: La Concentration en Particules Fines AugmenteUne forte pollution de l'air, due aux particules fines PM2.5, touche une grande partie nord de la France. La situation est particulièrement préoccupante dans les régions Bretagne, Centre, Parisienne, Normandie et Hauts-de-France. Cette pollution, aggravée par le froid actuel, représente un risque pour la santé, notamment pour les personnes fragiles. Les autorités recommandent de prendre des mesures pour limiter les émissions et de se protéger en évitant les activités physiques intenses, notamment en extérieur.

Lire la suite »

Pollution de l'air : alerte orange en Vallée du Rhône et en DrômeUne episode de pollution de l'air va affecter la Vallée du Rhône et la Drôme ce vendredi 17 janvier. La préfecture a activé le niveau d'alerte N1 (orange) en raison de la présence de particules fines (PM10) et des emissions liées aux combustions. Des mesures sont prises pour limiter la pollution, comme la réduction de vitesse sur les routes, l'interdiction des brûlages et la limitation du chauffage au bois.

Lire la suite »

Alerte orange pollution de l'air: circulation différenciée à LyonL'alerte orange pollution de l'air a été activée dans le bassin lyonnais pour le jeudi 16 janvier, entraînant la mise en place de la circulation différenciée à partir du vendredi 17 janvier. Seuls les véhicules Crit'Air 1 ou 2 sont autorisés à circuler dans la ZFE de Lyon. La dérogation 'petits rouleurs' est suspendue, mais des exceptions sont prévues pour les voitures avec 3 passagers ou plus, les véhicules d'intérêt général, les convois exceptionnels, les voitures de tourisme avec chauffeur et les taxis. La vitesse maximale autorisée est également abaissée à 70 km/h sur les routes.

Lire la suite »