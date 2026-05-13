Des détentions de la police de l'immigration américaine (ICE) montent à bord d'un avion à l'aéroport international de King Country à Seattle, le 15 avril 2026. Contre le renvoi vers leur pays d'origine, accordée par un juge de l'immigration, certaines femmes sont arrêtées et expulsées vers différents pays en Afrique, dont le Ghana et le Togo. Leursزمises sont bloquées par la loi sur l'immigration et la nationalité (INA), mais malgré ce, elles sont expulsées et risquent leur vie. Des expertes de l'immigration qui travaillent avec les immigrants se sont vu confier ces dossiers et tentent de les aider. La police de l'immigration et des douanes américaine (ICE) ont également des avocats pour défendre leurs droits.

Des détenus de la police de l'immigration américaine (ICE) montent à bord d'un avion à l'aéroport international de King Country à Seattle, le 15 avril 2026.

Contre le renvoi vers pays d'origine, accordée par un juge de l'immigration, une femme âgée de 28 ans a été arrêtée par la police de l'immigration et des douanes (ICE), expulsée vers le Ghana puis vers le Togo, où elle risque sa vie. La Togolaise, dont le nom a été anonymisé, a accepté de témoigner auprès du En septembre 2025, le Ghana a signé un accord avec les États-Unis pour accueillir les ressortissants en situation irrégulière expulsés par l'administration Trump en échange d'un prétendu assouplissement des restrictions sur l'obtention de visas américains pour les ressortissants ghanéens.

Les expulsés vers le Ghana depuis, constate Meredyth Yoon, une avocate qui travaille avec certains d'entre eux. La femme togolaise en faisait partie alors qu'elle avait fui le Togo en 2024 pour échapper aux maltraitances de sa famille et à l'excision, mais, en septembre, elle est expulsée des États-Unis vers le Ghana, où elle est détenue deux semaines dans des conditionspuis forcée par les autorités ghanéennes à retourner au Togo, où elle vit aujourd'hui cachée.

On peut lire cet article qui évoque cette situation, dans la section Politique le 17 avril 2026. De plus, Washington est soumis à la loi sur l'immigration et la nationalité (INA), qui interdit l'expulsion d'un foreigner vers un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées. Expliquer par là le pourquoi la lutte ingres contre la justice en on ne cesse de se représentants à court de uter





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