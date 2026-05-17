Politique : Une étude de 48 pages publiée par Politico le mardi 12 mai révèle la création d'un portrait-robot des futurs électeurs afin d'ajuster les discours et arguments pendant la campagne électorale. Les profils ont été établis par un cabinet de conseil du patron de Place Publique, qui a juré d'enlever l'étude une fois reçue, se plaignant de sa qualité médiocre.

Une étude de 48 pages a été publiée par Politico le mardi 12 mai, révélant la création d'un portrait-robot des futurs électeurs afin d' ajuster les discours et arguments pendant la campagne électorale.

Les profils ont été établis par un cabinet de conseil du patron de Place Publique, qui a juré d'enlever l'étude une fois reçue, se plaignant de sa qualité médiocre. Cependant, cela ne l'a pas empêché de s'intéresser à cette étude. Chaque portrait est caractérisé par des informations précises telles que le type de profession, les revenus, les habitudes alimentaires et les lectures.

Cependant, il est question de courir ou de marcher, pourquoi s'épuiser à aller vers sa perte ? Le plus beau fruit de Dieu. En Corée du Sud, un objecteur de conscience face à l'armée : 'Nulle part la guerre n'a permis d'instaurer la paix'





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