Politique - Nomination de Kevin Warsh à la Fédération, magazines détaillent abus de Patrick Bruel

Le Sénat américain a validé la nomination du candidat de Donald Trump, Kevin Warsh, à la tête de la Réserve fédérale, connu sous le nom de Fed. Le militant identitaire autrichien a contribué à définir et à populariser le concept raciste de «remigration». Des magazines ont révélé des abus présumés de Patrick Bruel, un chanteur connu, en marge de ses concerts et de ses activités professionnelles.

Le Sénat américain a validé la nomination du candidat de Donald Trump, Kevin Warsh, à la tête de la puissante banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale (Fed).

Le militant identitaire autrichien de 37 ans a contribué à définir et à populariser le concept raciste de «remigration», désormais repris par de nombreux partis d'extrême droite en Europe et même outre-Atlantique. En interne, certaines voix du Conseil représentatif des institutions juives de France militent pour accepter de dialoguer avec la formation d'extrême droite. Une majorité de ses membres refuse toutefois d'offrir ce trophée au RN, tout en renvoyant dos à dos le parti avec La France insoumise.

De nouveaux récits recueillis par «Mediapart» dénoncent le comportement de Patrick Bruel en marge de ses concerts, tournages, rencontres professionnelles ou encore lors de massages, entre 1991 et 2019. Une femme l'accuse de l'avoir violée alors qu'elle était mineure. Le chanteur conteste toute «contrainte» ou «violence»





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