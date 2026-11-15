Politique : Nétanyahou sous pression après l'impasse gouvernementale

Gadi Eisenkot critique Benyamin Nétanyahou pour la formation du gouvernement. Les tensions s'accentuent à la Knesset suite à l'échec des négociations.

Benyamin Nétanyahou et Gadi Eisenkot se font face à la Knesset le 10 novembre 2026. L'ancien chef d'état-major est chargé de former le gouvernement. Il accuse le Premier ministre de ne pas pouvoir rester en fonction. Cette déclaration intervient après la formation de la 26e législature.

Accusations contre Ido Norden et fraude électorale

Gadi Eisenkot dénonce les agissements d'Ido Norden. Ce dernier aurait appelé le commissaire de police. Il voulait porter plainte contre le Parti Raam. Cette manœuvre visait à orienter les enquêteurs. Elle utilisait une fausse source de renseignement.

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L'ancien employé du bureau du Premier ministre servait de couverture. Trois membres de Raam ont été arrêtés puis relâchés. La police jugeait ces informations infondées. Nétanyahou a accusé de fraude les partis arabes. Ils avaient obtenu un nombre record de sièges. Son bureau qualifie le reportage de mensonger.

Proposition de gouvernement d'union nationale

Aucun bloc n'a atteint la majorité absolue. Benyamin Nétanyahou propose un gouvernement d'union. Il s'adresse à son rival politique direct. L'objectif est de briser l'impasse actuelle. Gadi Eisenkot rejette cette initiative. Il exige la stabilité du gouvernement.

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Tensions politiques à Jérusalem

Les responsables israéliens posent pour une photo. Cette image marque l'inauguration solennelle. Elle a lieu à Jérusalem ce jour précis. La tension politique reste palpable. Les opposants critiquent les méthodes employées. La confiance entre les partis est brisée.

Avenir de la législature israélienne

Les prochaines étapes restent incertaines. La formation du gouvernement bloque. Des négociations difficiles sont prévues. Les observateurs suivent la situation. La stabilité du pays est en jeu. Les citoyens attendent des solutions. La crise politique perdure.