Dominique de Villepin, candidat La France Humaniste, présente sa stratégie présidentielle. Sécurité, retraites, énergie et âge du vote au cœur de son programme.

Le candidat de La France Humaniste à la présidentielle Dominique de Villepin expose sa vision politique enliant sécurité nationale et réformes intérieures. Il affirme que la sécurité de la France est intrinsèquement liée aux événements se déroulant en Ukraine. Cette position souligne l'importance d'une stratégie de défense cohérente pour l'Hexagone dans un contexte géopolitique tendu.

Sécurité et vigilance face aux menaces extérieures

Dominique de Villepin met en garde contre les risques terroristes pour le pays. Il insiste sur la nécessité de rester extrêmement attentif afin d'éviter que la France ne devienne une cible prioritaire. Pour lui, la stabilité intérieure dépend directement de la gestion des crises internationales, notamment le conflit ukrainien qui engage directement la sécurité européenne.

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Réforme des retraites et justice salariale

Concernant le système de retraite, Dominique de Villepin qualifie le débat actuel sur l'âge légal de pure farce. Il propose en remplacement un système à points considéré comme plus juste. Sur le plan des revenus, il souhaite augmenter de deux cents euros nets les salaires. Cette mesure vise à rapprocher le salaire brut du salaire net pour améliorer le pouvoir d'achat des Français.

Innovation technologique et protection des emplois

L'intelligence artificielle soulève de nouveaux défis pour le marché du travail. Dominique de Villepin propose un contrat de transition professionnelle de deux ans. Cet outil est destiné à protéger les salariés licenciés en raison de l'automatisation. Cette mesure cherche à accompagner la transformation numérique sans laisser les travailleurs sur le bord du chemin.

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Énergie et modernisation du réseau électrique

La politique énergétique de Dominique de Villepin repose sur le nucléaire. Il souhaite raccorder directement la facture d'électricité à la production nucléaire. L'objectif est de réduire le coût final pour le consommateur grâce à cette stabilisation des coûts. Cette approche vise à rendre l'énergie plus accessible tout en maintenant la souveraineté énergétique nationale.

Jeunesse et modernisation de la démocratie

Le candidat souhaite abaisser l'âge du vote à seize ans pour inclure les jeunes. Il demande également la reconnaissance officielle du vote blanc. Cette initiative vise à redonner confiance dans les institutions et à élargir la base démocratique. Elle répond à une demande croissante de participation civique plus directe.