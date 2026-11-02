Politique française: Glucksmann et Copé analysent la crise lycéenne et le climat présidentiel

Raphaël Glucksmann soutient la grève du 5 novembre et critique LFI. Jean-François Copé défend Edouard Philippe et appelle au retour de la gauche-droite face au RN et LFI.

Raphaël Glucksmann, candidat soutenu par le Parti Socialiste et la plateforme Place publique pour la prochaine élection présidentielle, a exprimé son soutien ferme à la grève générale prévue le 5 novembre. Il a déclaré qu'il se joinait aux manifestants dans la rue pour exprimer son soutien à ce mouvement social majeur. Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions sociales accrues, où les questions de pouvoir d'achat et de réforme des institutions occupent le devant de la scène politique nationale.

Critique de la propagande insoumise

Le candidat socialiste a sévèrement critiqué l'atmosphère politique actuelle, accusant les militants de La France Insoumise d'installer une ambiance détestable. Il qualifie leurs actions de propagande haineuse qui contribue à polariser le débat public de manière contre-productive. Glucksmann estime que cette rhétorique ne fait qu'approfondir les clivages au sein de la société française, rendant le compromis et le dialogue plus difficiles à atteindre. Il appelle à un retour à une politique plus apaisée et plus constructive.

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Soutien aux lycéens et colère sociale

Concernant la colère des lycéens qui secoue le pays, Glucksmann a estimé que la France avait sacrifié la voie professionnelle et la formation technique au profit d'autres priorités éducatives. Il a affirmé que le gouvernement a tenté, pendant plus d'un mois et demi, le pourrissement de la situation plutôt que d'apporter des solutions durables. Tout en reconnaissant que les lycéens ont obtenu beaucoup d'avancées, il les a invités à faire attention pour ne pas voir ces promesses s'effriter avec le temps. Il considère que cette colère est le symptôme d'un système éducatif en crise.

Baisse du gazole et climat de fin de mandat

Sur le plan économique, Glucksmann a jugé la baisse du prix du gazole comme un pas positif, bien qu'il la trouve insuffisante face à l'inflation. Emmanuel Grégoire, le maire de Paris du Parti Socialiste, a partagé cette analyse en fustigeant un climat irrespirable de fin de mandat. Selon lui, le gouvernement souffre d'une fatigue politique qui nuit à sa capacité de gouverner efficacement. Cette perception d'une crise de légitimité renforce les appels à une réforme profonde des institutions.

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Défense d'Edouard Philippe et clivage gauche-droite

Dans le camp des Républicains, Jean-François Copé, maire de Meaux, a exprimé son soutien inconditionnel à Edouard Philippe pour la présidentielle. Il a estimé que Philippe est supérieur à tous les autres candidats de droite, offrant une alternative crédible. Copé plaide vigoureusement pour un retour au clivage traditionnel gauche-droite, affirmant que gouverner au centre est mortifère pour la démocratie. Il cherche à restructurer le paysage politique autour de cette opposition binaire.

Mise en garde face au RN et à LFI

Copé a également alerté les Français en les invitant à lire attentivement les programmes du Rassemblement National et de La France Insoumise. Selon lui, ces deux formations politiques, bien qu'aux extrêmes, vont couler la France en raison de leurs propositions jugées irresponsables. Il a critiqué le manque de clarté de David Lisnard sur sa position vis-à-vis du RN, suggérant une ambivalence dangereuse. Ce discours vise à mobiliser l'électorat de centre-droit autour d'une ligne de défense républicaine stricte.