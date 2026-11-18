Le rapport du GIP Tarbes-Lourdes-Pyrénées révèle un budget de 15 millions d'euros pour les quartiers prioritaires. Décryptage des réalisations et des enjeux financiers pour la ville de Tarbes en 2026.

Le rapport d'activités 2025 du groupement d'intérêt public (GIP) Tarbes -Lourdes-Pyrénées, présenté le 12 novembre au conseil municipal de Tarbes, dresse le bilan détaillé des interventions dans trois quartiers prioritaires. La cité compte 8 021 habitants concernés, représentant 17,6 % de la population totale, dont l'action sociale et le renouvellement urbain constituent le cœur de stratégie.

Rénovation urbaine et jardins partagés à Laubadère et Bel-Air

Les opérations concrètes illustrent cette politique ambitieuse, notamment la reconversion de la friche à Laubadère en jardins partagés. Plus de 1 800 m² accueilleront quinze parcelles individuelles et des espaces collectifs, conçus avec l'aide d'une trentaine de jardiniers pour promouvoir l'alimentation durable et le lien social.

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À Bel-Air, le renouvellement urbain progresse sur un périmètre de 164 logements. Fin 2025, 102 étaient vacants, et les études d'aménagement sont achevées. Une Maison du Projet a été ouverte pour informer les résidents et recueillir leurs avis dans le cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine.

À Solazur, une quinzaine de jeunes de 11 à 18 ans ont participé à la réfection artistique de la Tour 3. À Mouysset, cinq personnes ont intégré un chantier d'insertion pour rénover un local destiné à la compagnie de clown-théâtre Poil au Nez, illustrant la dimension sociale et culturelle des travaux.

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Impact financier majeur pour l'équilibre des comptes municipaux

Pascal Claverie, maire de Tarbes, a souligné lors de la présentation que la politique de la ville est essentielle pour l'équilibre financier de la commune. Il a précisé que ce dispositif touche directement le financement des collectivités locales, avec un budget global de 15 millions d'euros consacré à ces enjeux spécifiques.

Ce montant s'articule autour du NPNRU pour Bel-Air à hauteur de 7 millions d'euros, de la dotation de solidarité urbale mobilisée à 7 millions d'euros, et des exemptions de prélèvements de l'État représentant 1 million d'euros. La ville de Tarbes a perçu 6,83 millions d'euros de dotation de solidarité urbaine pour soutenir ses politiques éducatives et culturelles.

Les bailleurs sociaux bénéficient d'un abattement de taxe foncière assorti de contreparties pour les quartiers. Pour Tarbes, cet abattement a représenté 703 436 € en 2025, constituant un levier financier crucial pour financer les travaux de rénovation urbaine et d'insertion sociale sur le territoire.

Actions sociales, emploi et perspectives pour 2026

L'action sociale occupe une place majeure avec le Programme de réussite éducative ayant suivi 457 parcours. Environ 200 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement à la scolarité, tandis que la médiation en santé a rencontré 524 personnes dans les quartiers tarbais cette année.

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Sur le front de l'emploi, l'auto-école sociale MOB 65 a soutenu seize habitants pour l'accès au permis. Dix permis supplémentaires ont été financés grâce aux crédits de la Cité de l'emploi, dispositif achevé en 2025, démontrant l'efficacité des partenariats locaux pour l'insertion professionnelle.

La participation citoyenne a vu onze projets d'habitants financés, entre fêtes de quartier et initiatives culturelles. Le rapport note toutefois les limites des conseils citoyens et prévoit de nouvelles modalités de concertation. En 2026, la poursuite des jardins de Laubadère et l'implication des habitants restent les priorités affichées par l'administration municipale.