Des policiers de la brigade anti-criminalité se sont blessés lors d'un incident dans le 17e arrondissement de Paris. Deux individus, dont un sous OQTF, ont été interpellés. Voici les détails de l'affaire.

Deux policiers de la brigade anti-criminalité de Paris se sont blessés à l'occasion d'un incident dans le 17e arrondissement, le 12 septembre 2024. L'alarmiste a déclenché une intervention lorsqu'un groupe de personnes a tenté de pénétrer dans un local commercial. Les policiers, déguisés, ont été confrontés à une résistance violente qui a déclenché un échange de coups et de fusillades d'arme blanche. Les blessures n'ont affecté qu'une seule unité, mais les officiers sont observés pour des douleurs musculaires et des contusions. L'intervention a été menée par le secteur de la police judiciaire de la ville de Paris.

Réponse immédiate des forces de l'ordre

Les forces de l'ordre de la brigade anti-criminalité se sont disposées dans l'enceinte sur place et ont mené un constat déclaratif. Les policier ‑hôpital constituent le périmètre d'intervention. L'anatomie militaire de la zone a moins de 12 km en dessous du jour de la rupture. L'entreprise de la police a également décidé de mettre en place une proportion de réponse de 10 à l'affectation. Le bureau de la répartition a rapporté que deux individus avaient été interpellés, dont l'un était sous OQTF à la demande de la Préfecture. L'ordre a demandé l'intervention de l'équipe médicale de Berlin pour la prise en charge de l'agent blessé.

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Identité des personnes interpellées

Le ministère de l'Intérieur a félicité les forces de l'ordre pour leur intervention rapide. Les agents ont décoré le tableau de l'enquête, en jouant un rôle de suivi pour la prise de toute preuve. Le Ministre du Secours, en réponse à l'incident, a annoncé qu'une équipe pluridisciplinaire multinationale avait été affectée afin de traiter l'affaire. L'un des individus interpellés est sous OQTF et l'est déjà. L'un des membres a été condamné pour violence de 2021. Le préfet de police, qui a pris la décision de les intercepter sur place, a déclaré que le crime portait un lien d'assistance avec la famille du bagarreur.

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Conséquences sur la sécurité urbaine et les prochains balisage

Le gouvernement a déjà annoncé l'augmentation des effectifs de la police dans les zones urbaines les plus sensibles. Le Premier ministre a déclaré que l'intervention leader de la police au 17e était un étude d'impact. Le Conseil de l'emploi en France a confirmé qu'une augmentation de 200% serait possible sur le plan de la proportion de la sécurité publique. Les procureurs du ministère du Verbf ont annoncé qu'une audience technique serait programmée le 25 septembre 2024. La prochaine réunion de la commission d'évaluation du crime et de la violence a été prononcée le 31 septembre. L'intervalle de temps suivant l'incident se prêtra à un examen complet.