Polémique sur le tacle de Sadio Mané sur Kylian Mbappé : le VAR refuse le penalty pour la France contre le Sénégal

Lors du match France-Sénégal au Mondial 2026, un tacle de Sadio Mané sur Kylian Mbappé a fait l'objet d'une réclamation de penalty. Malgré l'intervention du VAR, l'arbitre n'a pas sifflé le penalty, suscitant des débats. Les Bleus ont finalement égalisé grâce à Mbappé.

Lors de la rencontre entre la France et le Sénégal dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, un incident crucial a marqué la seconde période.

Un tacle de Sadio Mané sur Kylian Mbappé dans la surface de réparation sénégalaise a déclenché une vive polémique. Les joueurs français ont immédiatement réclamé une intervention du VAR après que l'arbitre, Alireza Faghani, ait initialement indiqué un corner. Le VAR a demandé à l'arbitre australien de revoir l'action. Après visionnage, malgré un moment de flou laissant penser à un possible penalty, l'arbitre a maintenu sa décision initiale en accordant un six mètres aux Lions de la Teranga.

Les commentateurs, comme Emmanuel Petit, ont divergé sur l'interprétation du contact, certains estimant que Mbappé était légèrement déséquilibré, d'autres jugeant que le joueur français était allé chercher le pied de Mané. Ce fait de jeu aurait pu changer le cours du match, mais les Bleus, pourtant sauvés par un poteau en première période, ont finalement dû se contenter d'une occasion manquée.

Heureusement pour la France, Kylian Mbappé a égalisé quelques minutes plus tard grâce à une passe décisive de Michael Olise, montrant une nouvelle fois son importance offensive. Ce match, globalement compliqué pour les Bleus avec des pertes de balle et une attaque peu efficace en première mi-temps, s'est finalement soldé par un résultat qui laisse des regrets aux deux équipes.

L'épisode du tacle et de l'arbitrage vidéo intervient dans un contexte où le fair-play et l'interprétation des contacts restent des sujets sensibles, relançant le débat sur l'efficacité et la clarté des décisions prises via le VAR lors des moments décisifs. Pour le Sénégal, l'incident semble être une échappée belle, l'arbitre n'ayant pas sifflé la faute malgré les réclamations.

L'impact psychologique d'une telle décision, surtout dans un match de Coupe du Monde, est considérable, pouvant tant galvaniser une équipe que créer un sentiment d'injustice chez l'adversaire. Les images, largement diffusées, alimenteront certainement les analyses et les controverses dans les jours à venir, jusqu'à la prochaine rencontre des deux sélections.

Ce type de situation souligne aussi l'importance cruciale des ressources offensives pour marquer, comme l'a fait Mbappé, et ne pas rester sur l'impression d'une occasion perdue à cause d'une décision arbitrale. En fin de compte, si le score final n'a pas été directement affecté par cette action litigieuse, elle reste un point de discussion majeur de la rencontre, illustrant la tension et l'incertitude inhérentes au football de haut niveau





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