Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles accuse Anne-Cécile Mailfert de contradiction après l'exclusion de la Fondation des femmes, dénonçant une indignation sélective.

La princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, compagne de Jordan Bardella, a publié une réponse publique à Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, pour dénoncer ce qu'elle qualifie de contradiction flagrante. Cette réaction fait suite à une séquence diffusée sur Franceinfo, où la militante féministe s'était offusquée d'être présentée uniquement comme la compagne de son conjoint, Stéphane Sitbon-Gomez.

Une réaction publique sur Instagram

Dans une story Instagram, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles a partagé une citation explicite adressée à Anne-Cécile Mailfert : "Je comprends parfaitement votre indignation. Dommage toutefois que vous reproduisiez ce que vous dénoncez". La princesse, âgée de vingt-trois ans, a accompagné ce message d'une photographie du livre "Gouverner" rédigé par Jordan Bardella, mettant en lumière la simultanéité des événements. Elle estime que la position de la fondatrice de l'association est paradoxale au vu des récents incidents médiatiques.

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Le différend lors d'une soirée de la Fondation

Le conflit ouvert trouve son origine dans l'organisation d'une soirée de la Fondation des femmes, où Anne-Cécile Mailfert aurait exclu Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Dans un message cité par la presse, la présidente de l'association a justifié cette décision par la présence de personnalités politiques jugées éloignées des sujets traités par la fondation. Elle a demandé à la princesse d'échanger avec elle avant toute nouvelle présence lors d'un événement public, soulignant son soutien antérieur tout en rappelant des considérations politiques.

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Accusation de contradiction politique

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles considère que cette exclusion est incompatible avec les propos tenus par Anne-Cécile Mailfert sur Franceinfo. La princesse reproche à la militante d'avoir jugé sa présence en fonction de son lien affectif avec Jordan Bardella, numéro un du Rassemblement national, ce qui va à l'encontre de la cause féministe défendue par la fondation. Elle affirme que la situation est saisissante en 2026, une époque où il devrait être insupportable qu'une femme soit évaluée selon les engagements de son partenaire.

Solidarité de Jordan Bardella

Plusieurs heures avant la publication de cette story, Jordan Bardella a lui-même réagi en partageant un extrait de son ouvrage sur les réseaux sociaux. Le président du Rassemblement national a dénoncé une "indignation sélective" de la part d'Anne-Cécile Mailfert, estimant que les situations comparées ne sont pas identiques. Cette réponse conjointe des deux partenaires souligne l'ampleur de la polémique et l'impact des positions publiques des acteurs politiques et associatifs sur leur vie privée et leurs engagements.