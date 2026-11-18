Anne-Cécile Mailfert a quitté l'antenne de Franceinfo suite à une mention de son lien avec le directeur de France Télévisions, provoquant une crise déontologique majeure au service public.

Une controverse majeure a éclaté sur le plateau de Franceinfo lorsque Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, a interrompu brutalement son interview. La militante féministe a soudainement quitté l'émission après que la présentatrice Fanny Conquy a mentionné son statut de compagne de Stéphane Sitbon-Gomez, le numéro deux de France Télévisions. Cet incident révèle une tension palpable autour des règles de transparence et de déontologie journalistique au sein du groupe audiovisuel public.

Le déclencheur du conflit déontologique

L'intervention provocatrice de la présentatrice Fanny Conquy a survécu en fin de séquence alors que l'entretien sur l'affaire Gérard Depardieu semblait se dérouler normalement. En citant explicitement la charte déontologique de la chaîne, la journaliste a annoncé que l'invitée était la compagne de Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes. Cette mention inopinée a été perçue comme une intrusion dans la vie privée, détournant l'attention du débat public vers des considérations personnelles jugées non pertinentes. La réaction immédiate d'Anne-Cécile Mailfert, qui a qualifié cette démarche de scandaleuse, a transformé une discussion institutionnelle en un clash direct. La militante a violemment rejeté cette approche en s'exclamant qu'elle se sentait visée de manière inacceptable.

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La réaction explosive de la présidente

Face à cette précision apportée par Fanny Conquy, Anne-Cécile Mailfert a exprimé une stupeur visible avant de lancer une rétorcation virulente contre l'équipe de production. Elle a directement interpelé son interlocutrice en lui demandant quel rapport existait entre cette information personnelle et le sujet initial de Gérard Depardieu. Pour la présidente de la Fondation des femmes, cette intervention était une violation flagrante des principes d'équité et de respect dus aux invités. Elle a ensuite retourné la question à Gilles Bornstein, autre journaliste présent, pour souligner l'incohérence de ce traitement différentiel. Cette série d'interpellations a conduit à une rupture définitive du dialogue, aboutissant au départ précipité d'Anne-Cécile Mailfert qui a claqué la porte du plateau. La militante a proféré une insulte finale envers l'équipe, qualifiant ses membres de malades, ce qui a immédiatement généré une vague d'indignation et de soutien sur les réseaux sociaux.

L'origine de la directive de transparence

La consigne de mentionner le lien familial ou conjugal avec la direction de France Télévisions trouve son origine dans une commission de déontologie journalistique tenue en décembre 2025. Cette réunion, convoquée par le Syndicat national des journalistes, avait examiné la question de la transparence concernant les invités réguliers issus de milieux liés au groupe. Il avait été souligné qu'Anne-Cécile Mailfert était fréquemment invitée sans que sa relation avec Stéphane Sitbon-Gomez ne soit jamais divulguée. La direction de France Télévisions avait alors confirmé que cette information serait systématiquement communiquée à l'avenir pour éviter tout conflit d'intérêts potentiel. Cet incident résulte vraisemblablement d'un défaut de communication interne entre la direction éditoriale et l'équipe de présentation, puisque la présentatrice semblait ignorer cette directive spécifique au moment de l'enregistrement.

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Les excuses officielles et la réponse publique

Dans la foulée de l'émission devenue virale, la direction de Franceinfo canal 16 a reconnu publiquement avoir commis une erreur de procédure en ne prévenant pas à l'avance l'invitée de cette annonce. La chaîne a présenté des excuses officielles à Anne-Cécile Mailfert pour ce manquement aux attentes de confidentialité préalables. Parallèlement, la militante a publié une déclaration forte sur Instagram pour clarifier sa position et rejeter les accusations implicites de favoritisme. Elle a insisté sur son identité professionnelle de présidente de la Fondation des femmes et de mère de famille, tout en dénonçant une humiliation ressentie. Dans cette publication, elle a également appelé au calme en demandant spécifiquement de ne pas harceler la journaliste Fanny Conquy, refusant ainsi une dérive personnelle du conflit. Son message s'est achevé par une défense ferme des droits des femmes, affirmant leur autonomie par rapport aux conjoints masculins.

L'impact politique et le soutien institutionnel

Cette affaire a suscité des réactions politiques immédiates, montrant que la polémique dépasse le simple cadre journalistique pour toucher aux questions de genre et de pouvoir. Des figures politiques majeures telles que Jean-Luc Mélenchon et Yaël Braun-Pivet ont exprimé leur soutien à Anne-Cécile Mailfert via les réseaux sociaux. Ces prises de position témoignent de la sensibilité accrue autour des questions de transparence et de représentation des femmes dans les médias. L'incident a également été utilisé par des acteurs politiques opposés comme Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles pour critiquer la militante, ajoutant une dimension polémique supplémentaire. Cependant, le noyau dur du débat reste centré sur les pratiques déontologiques du service public et la gestion des conflits d'intérêts perçus. La clarté des règles et leur application équitable sont désormais au cœur des interrogations du public et des professionnels des médias.