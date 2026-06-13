Polémique autour de joueurs turcs surpris fumant avant leur premier match de Coupe du monde 2026

Une vidéo montrant des membres de l'équipe de Turquie, dont Çağlar Söyüncü, en train de fumer sur le balcon de leur hôtel à Vancouver déclenche une vive polémique à la veille de leur match d'ouverture contre l'Australie. Les calls à la sanction se multiplient.

La Coupe du monde 2026 est déjà secouée par une vive polémique impliquant l'équipe nationale de Turquie . Avant son premier match face à l'Australie, prévu dans la matinée, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre trois joueurs turcs, dont le défenseur expérimenté Çağlar Söyüncü , en train de fumer sur le balcon de leur hôtel à Vancouver , lieu de résidence de la sélection.

L'identité des deux autres joueurs n'est pas clairement établie. Cette séquence a suscité une réaction immédiate et furieuse parmi les supporters et les observateurs du football turc, relançant le débat sur la discipline et l'exemplarité attendue des internationaux, surtout à la veille d'une rencontre cruciale pour le tournoi.

Les réactions se sont multipliées sur les plateformes, avec des appels à la sanction, voire au renvoi du joueur, qui possède soixante sélections et évolue au Fenerbahçe après des passages remarqués en Angleterre et en Espagne. La nature exacte de ce qui est fumé fait également l'objet de spéculations, certains évoquant une simple cigarette, d'autres un joint, ajoutant une dimension supplémentaire à la controverse.

Cet incident pourrait bien avoir des répercussions sur la composition de l'équipe et l'état d'esprit du groupe à quelques heures de son entrée dans la compétition





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