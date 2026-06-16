Polémique autour d'une fausse citation attribuée à Raphaël Glucksmann sur les retraités

Raphaël Glucksmann est accusé d'avoir déclaré qu'il fallait "sacrifier" les retraités, mais une analyse de l'extrait vidéo montre qu'il n'a pas prononcé ces mots. L'eurodéputé dénonce une manipulation politique qui dénature son propos sur la solidarité intergénérationnelle.

L'extrait vidéo met en lumière une polémique autour de déclarations attribuées à Raphaël Glucksmann , eurodéputé et figure de Place Publique, proche de La France insoumise.

Dans un reportage, l'élu est filmé depuis sa voiture abordant la question des retraités et du pouvoir d'achat. Il affirme que les retraités ont aujourd'hui plus de pouvoir d'achat que les actifs, une première historique selon lui, et appelle à un effort commun pour préserver l'avenir de la jeunesse.

Le passage qui a suscité le plus de réactions concerne une phrase conclue par un rire, où il est accusé d'avoir dit : "Si les retraités ont plus, il faut les sacrifier". Or, une vérification attentive de l'extrait intégral montre que Glucksmann parle au présent et non au conditionnel. Il n'a pas prononcé le "si" que ses adversaires politiques, notamment des cadres de la majorité et des personnalités libérales admiratrice de Javier Milei, lui prêtent pour l'attaquer.

Ces derniers ont en effet repris une version tronquée et déformée, laissant entendre qu'il proposait de pénaliser les seniors. La phrase réellement prononcée, dans son contexte, se veut une réflexion sur la nécessaire solidarité intergénérationnelle et le sacrifice de la jeunesse si l'on n'agit pas. Glucksmann s'insurge contre une manipulation qui change radicalement le sens de son propos, transformant un appel à la responsabilité collective en une attaque contre les retraités.

Cette polémique intervient dans un contexte de vif débat sur les pensions et le niveau de vie relatif des différentes générations, thème régulièrement exploité par les oppositions de gauche et de droite. Elle illustre la difficulté de la communication politique à l'ère du numérique, où des fragments vidéo peuvent être sortis de leur contexte pour créer des narrations fallacieuses. Le cas Glucksmann rappelle d'autres controverses où des citations sont délibérément altérées pour nuire.

L'eurodéputé a dénoncé une "fausse citation" et a appelé à regarder la vidéo complète. Ses détracteurs, eux, persistent à utiliser la version falsifiée, notamment sur les réseaux sociaux, où elle a été largement diffusée. L'affaire soulève aussi la question du journalisme et du travail de vérification, certains médias ayant relayé l'extrait sans le contextualiser suffisamment.

En définitive, cette histoire montre comment une petite différence grammaticale, entre le présent et le conditionnel, peut être instrumentalisée pour changer radicalement la portée d'un propos politique. Elle met en avant la nécessité pour le public de se référer aux sources complètes avant de juger, et pour les acteurs politiques de répondre rapidement aux déformations.

La polémique se déroule alors que les questions de pouvoir d'achat, de pensions de retraite et de justice entre générations sont centrales dans le débat public, notamment en perspective des prochaines échéances électorales. Glucksmann, potentiel candidat à une primaire de gauche, voit ainsi son image mise à l'épreuve par cette controverse fabriquée de toutes pièces par ses opposants





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