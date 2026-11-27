La mairie de Castelmaurou a annulé un projet de sortie scolaire au Puy du Fou suite à l'opposition des parents et à une polémique nationale sur la laïcité.

La municipalité de Castelmaurou, située dans le département de la Haute-Garonne près de Toulouse, a officiellement annulé un projet de sortie scolaire destiné aux enfants de l'école élémentaire Marcel Pagnol. Cette décision intervient le 19 novembre après que la proposition initiale d'un séjour au Puy du Fou ait provoqué une vive controverse au sein de la communauté éducative et des familles.

Annulation suite aux tensions avec les parents

Le projet consistait à organiser une sortie annuelle pour les élèves de l'école élémentaire, en partenariat avec l'association Léo Lagrange qui gère les services périscolaires (ALAE) et extrascolaires (ALSH). La mairie de Castelmaurou a justifié l'abandon de cette initiative par la présence de controverses et par des prises de position qui ont dépassé le cadre initial de la sortie proposée.

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L'équipe municipale a exprimé une profonde déception face à cette issue. Ce qui était conçu comme une activité éducative et culturelle a rapidement glissé vers un conflit plus large, impliquant des débats sur les valeurs républicaines et la laïcité dans les établissements scolaires publics.

Opposition des familles et attaques numériques

L'opposition à ce projet a été portée principalement par Enora, une mère d'élève et membre de la FCPE de l'établissement. Elle a souligné que leur contestation ne visait pas à priver les enfants de toute sortie, mais à interroger la pertinence pédagogique et l'orientation idéologique d'un parc à thématique historique et religieuse. Elle craignait un endoctrinement contraire à l'éthique de l'Éducation nationale.

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La situation a été aggravée par le harcèlement subi par les parents s'opposant à la mairie. Des messages menaçants anonymes ont été déposés dans les boîtes aux lettres, contenant des insultes et des appels à la haine. Enora a confirmé avoir porté plainte et transmettre ces éléments à la gendarmerie pour obtenir justice face à ces actes d'extrémisme.

Débat national et propositions alternatives

La polémique locale a fini par déborder des frontières de Castelmaurou pour être relayée par des médias nationaux, générant un débat de société sur la neutralité des sorties scolaires. Les parents ont proposé des alternatives jugées plus neutres et plus économiques, telles qu'Aigues-Mortes, la Cité de Carcassonne ou les châteaux cathares, des lieux plébiscités par les enseignants pour leur valeur historique et leur respect des principes de laïcité.

Cette affaire met en lumière les tensions actuelles entre les autorités locales et les associations de parents d'élèves sur la gestion des activités périscolaires, nécessitant un dialogue plus strict pour garantir l'égalité de traitement et la liberté de conscience de tous les enfants de la commune.